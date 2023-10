Calcio. Serie D. Lo Bosco one man show e Cottafava parte col piede giusto, Vado-Fezzanese finisce 1-0

VADO - FEZZANESE 1-0 (26' Lo Bosco)

E' FINITA! IL VADO BATTE 1-0 LA FEZZANESE, DEBUTTO IN PANCHINA OK PER MISTER COTTAFAVA. DECISIVA L'INCORNATA NEL PRIMO TEMPO DI LO BOSCO, AUTORE DI UNA PROVA SUPER DA VERO TRASCINATORE.

93' fuorigioco fischiato a Verona sul rilancio lungo del portiere spezzino, Cottafava spezza ulteriormente il gioco inserendo Calcagno per Spanu

90' la ripartenza di Donaggio fa respirare i rossoblu, Capra dalla bandierina con tutta la calma possibile. Cinque i minuti di recupero

88' Bruccini da fuori, rasoterra che, dopo una deviazione della difesa rossoblu, si impenna senza però ingannare Fresia. Ultimi assalti della Fezzanese, Vado un po' sulle gambe

85' e la prima accelerazione di Capra fa scattare il cartellino a Bruccini

83' debutto stagionale per Capra, che rileva Cannistrà. Esce anche Lo Bosco, al suo posto Costantino

80' Donaggio dal limite, Salvalaggio blocca e fa ripartire subito i suoi

75' resta in campo il capitano rossoblu, Capra e Costantino continuano la fase di riscaldamento

73' Cottafava si gioca la carta Casazza, esce Cenci. Nel frattempo si tocca l'inguine Lo Bosco, che sta valutando se proseguire la gara

71' Lo Bosco contro tre avversari conquista il tiro dalla bandierina, esausto il capitano rossoblu, protagonista fin qui di una prestazione clamorosa per intensità e qualità

70' Verona ha dato maggior sostanza all'attacco levantino, appoggio in mezzo per Lunghi anticipato dalla chiusura in diagonale di Mikhaylovskiy. Lascia il campo il numero nove ospite, al suo posto Fiori.

67' Salvalaggio respinge di piede il sinistro di Lo Bosco, le squadre iniziano ad allungarsi con la Fezzanese costretta ad alzare il baricentro nel tentativo di trovare il pareggio

66' Donaggio sfrutta la sponda di Spanu calciando d'esterno, forse troppo precipitoso l'attaccante rossoblu, che non inquadra lo specchio

62' ancora Fezzanese: sponda di Verona per Nicolini, che contiene il tentativo di recupero di Mikhaylovskiy calciando però troppo debolmente, Fresia controlla a terra

59' entra anche Verona tra le fila spezzine, fuori proprio Mariotti

58' grande intervento di Fresia, che leva dall'incrocio la gran botta di Mariotti da fuori area

57' Cantatore lascia il posto a Beccarelli, primo cambio ordinato da mister Rolla

55' onnipresente Lo Bosco, il capitano si libera della marcatura avversaria e scarica un destro dai ventidue metri che costringe Salvalaggio alla grande parata in angolo

54' sforbiciata volante di Gabelli su un pallone vagante in area, sfera a centrimetri dal palo sinistro della porta rossoblu.

52' impressionante la forza di Lo Bosco nell'ingaggiare (e vincere) i duelli con gli avversari, scavetto a liberare Codutti al cross, sfera in mezzo per Donaggio che non riesce ad indirizzare il colpo di testa verso lo specchio

49' capovolgimento di fronte e il Vado rischia di subire il pari, Peretti nel tentativo di anticipare Lunghi appostato al limite dell'area piccola devia il pallone sul palo, brivido per Fresia e la panchina di casa

48' Donaggio a millimetri dal 2-0, l'attaccante rossoblu ruba di forza il pallone a Del Bello cercando poi il sette alla sinistra di Salvalaggio, sfera vicinissima all'incrocio

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo, conduce 1-0 il Vado sulla Fezzanese, decide il gol di Lo Bosco al 26'

42' la Fezzanese arriva con più facilità al tiro, si spegne però la braccia di Fresia il sinistro centrale scagliato da Gabelli

41' ancora il numero nove di casa protagonista: azione personale a convergere verso il centro, destro a giro respinto da un difensore di casa

40 ammonito il capitano rossoblu, gamba troppo alta nel contrasto con Terminello

38' si è un po' affievolita la pressione del Vado, anche il presidente Tarabotto dalla tribuna si fa sentire a gran voce chiedendo di giocare più in verticale

34' Cannistrà svirgola il disimpegno consegnando di fatto il pallone a Mariotti, destro di prima intenzione deviato prima dallo stesso Cannistrà e poi da un reattivo Fresia

30' toccato duro Donaggio nel cerchio di centrocampo, sembra comunque in grado di proseguire l'ex Ligorna

28' giallo per Codutti, è apparsa severa la decisione del direttore di gara

26' LO BOSCO! TIMBRA SEMPRE LUI! Perentorio stacco aereo sul corner battuto da Codutti, pallone sotto la traversa! 1-0 rossoblu

25' Codutti di forza entra in area commettendo però fallo al momento del tiro, spinge tanto l'esterno destro di casa, per ora meno acccentuata la propulsione offensiva di Spanu sulla corsia opposta

24' ancora gli spezzini con il destro da fuori di Giampieri, conclusione che termina non distante dal palo destro della porta rossoblu

22' primo squillo della Fezzanese con il colpo di testa di Lunghi sul traversone dalla sinistra di Gabelli, pallone alto che non crea problemi a Fresia

17' scatta sul filo del fuorigioco Lo Bosco, il più intrarprendente in campo, il primo assistente alza la bandierina e ferma l'azione

13' ancora il capitano rossoblu a pressare i portatori di palla avversari, dribbling in area e diagonale rasoterra respinto da Terminello

11' ancora un errore di misura per l'ex Imperia, suggerimento in profondità a cercare proprio Lo Bosco che termina direttamente sul fondo. E' la squadra di Cottafava che prova a fare la partita, spezzini pronto a pungere di rimessa

10' Lo Bosco di forza gestisce il pallone all'altezza del vertice dell'area, appoggio per l'accorrente Fatnassi che incespica sulla sfera sciupando una buona occasione per battere a rete

5' Fezzanese con il 3-5-2, davanti giocano Lunghi e Mariotti

4' Vado vicino al gol con la gran botta dal limite di Cenci, Salvalaggio riesce a deviare con la punta delle dita mettendo in angolo

3' Cottafava non snatura la squadra vista nelle prime giornate: confermati moduli e interpreti al netto delle assenza per infortunio, si rivede in panchina Capra

1' si parte! Divisa bianca con banda rossoblu per il Vado, Fezzanese nella tradizionale casacca verde

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia; Peretti, Cannistrà, Mikhaylovskiy; Codutti, Cenci, Dodaro, Fatnassi, Spanu; Donaggio, Lo Bosco

A disposizione : Romano, Grenna, Toskaj, Capra, Costantino, Szyszka, Mele, Casazza, Calcagno

Allenatore : Cottafava

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Terminello, Santeramo, Nicolini, Giampieri, Cantatore, Lunghi, Bruccini, Mariotti

A disposizione : Angeletti, Guelfi, Stradini, Selimi, Beccarelli, Banti, Fiori, Scarlino, Verona

Allenatore : Rolla

Arbitro: Teghille di Collegno

Assistenti: Frunza di Novi Ligure - Colella di Imperia