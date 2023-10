Calcio, L'Alterese replica al presidente Scuffi: "L'orario del match è stato fissato dalla Federazione, complimenti alla sua squadra per quanto dimostrato in campo"

Dopo le dichiarazioni del presidente del Vadino al nostro quotidiano online, Matthew Scuffi , l'Altarese ha contattato la nostra redazione per sottolineare alcune precisazioni in merito alle dichiarazione del massimo dirigente ingauno:

"Abbiamo ascoltato con un certo rammarico quanto detto dal presidente Scuffi - ha esordito il dirigente giallorosso William Perversi - soprattutto in merito all'orario fissato per l'inizio della partita.

La gara è stata inizialmente fissata alle 19:00 dalla Federazione e il Vadino, in seconda battuta, ci ha chiesto di poterla posticipare alle 20:30. Una collocazione a noi poco favorevole, sia per alcuni problemi di lavoro di non pochi dei nostri giocatori che per una dirigenza particolarmente avanti con l'età, tanto che il sottoscritto ha dovuto fare l'assistente di parte.