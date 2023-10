Lo Show Cooking "Il mare è servito" arriva venerdì 7 ottobre a Noli

Uno Show Cooking organizzato dal Comune di Noli e dal FLAG "Gruppo di Azione Costiera Savonese" - partenariato pubblico-privato, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria capofila - che tra i suoi obiettivi ha quello della promozione della pesca professionale del territorio savonese.



Lo show cooking, aperto al pubblico, gratuitamente, ma solo su prenotazione (attraverso il sito https://www.eventbrite.it/ o telefonicamente allo 019 831 4288, o email staff@flagsavonese.it), vedrà la partecipazione dello chef nolese Paolo Ganci, dell'Unione italiana cuochi sezione di Savona, del sommelier Ivano Brunengo, fiduciario della sezione Fisar di Imperia e della Rete di Impresa Vite in Riviera e di Marcos Loicht, appassionato pescatore nolese, che racconterà esperienze e curiosità della pesca tradizionale.



Al termine della preparazione della ricetta, che sarà spiegata passo dopo passo, i partecipanti potranno assaggiare il piatto, abbinato ad un vino ligure raccontato dal sommelier.



"Il mare è servito!" è l'occasione per "mettere alla prova" la nuova cucina mobile Food Truck acquistata dal Comune di Noli in collaborazione con il FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese, con il fondo P.O. FEAMP 2020-2024.



"Gli show cooking organizzati nelle scorse settimane al Mercato Civico di Savona hanno dimostrato le grandi potenzialità di queste iniziative, sia per la promozione della pesca savonese, che per la promozione turistica. Raccontare il pescato del giorno, insegnare a prepararlo al meglio e ad abbinarlo con il vino giusto è sicuramente una formula vincente, capace di appassionare tutti. A Noli, borgo che storicamente ha vissuto anche di pesca, queste esperienze di gusto e tradizione

costituiscono un richiamo capace di allungare la stagionalità, offrendo ai turisti e ai residenti una esperienza indimenticabile", commenta Paolo Ripamonti, Presidente del FLAG GAC Savonese.