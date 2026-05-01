Football Americano | Terzo bowl, stessa fame: i giovani Pirates pronti alla sfida di Milano

C’è un momento nella crescita di una squadra in cui il rumore delle flag “strappate” smette di essere solo gioco e diventa promessa. È lì che si trovano oggi i giovani Pirates Under 17, pronti ad affrontare il loro terzo bowl con lo stesso fuoco negli occhi visto a Savona e a Ciriè.

Nei primi due appuntamenti stagionali, i ragazzi hanno mostrato identità e carattere. Non solo grinta, ma disciplina, oltre a vittorie e punteggi a tabellone sempre alto. Le sconfitte maturate sempre ad un possesso di distanza non di più. Identità costruita giorno dopo giorno sotto la guida dei coach Giovanni Modena, Patrick Bazzano e Davide Leoni, che hanno plasmato un gruppo compatto, affamato, pronto a rispondere colpo su colpo.

Adesso arriva il palcoscenico vero. Domenica 3 maggio, al Velodromo Vigorelli di Milano, a due passi da CityLife, teatro iconico e – per molti – lo stadio più affascinante d’Italia per il football americano. Un luogo che non perdona, ma che esalta chi ha il coraggio di prenderselo.

I Pirates entreranno subito in scena:

alle 10:30 contro i Seamen,

alle 13:30 contro i Blitz Ciriè, già piegati nel secondo bowl proprio in casa loro.

Non cambiano gli uomini, non cambia la rotta. Coach Modena conferma il roster, segno di fiducia e continuità. A difendere la bandiera pirata, in ordine alfabetico:

Brazzino, De Bortoli, Furru, Giusto, Lo Bue, Ndoumbe Bonna, Papaleo, Remondini, Silva Lopez, Strazzulli.

Nomi che oggi sono ragazzi, ma che in campo diventano qualcosa di più: una linea, una voce sola.

Perché il football a questo livello non è solo schem. È appartenenza e crescere insieme, cadere e rialzarsi nello stesso istante. È guardarsi negli occhi prima dello snap e sapere che nessuno indietreggerà.

Domenica, al Vigorelli, non sarà solo un altro bowl.

Sarà un altro passo nel viaggio dei Pirates.