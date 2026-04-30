Podismo | Luceto Classic, già 200 iscritti a una settimana dalla competizione

Tanti corridori dall’estero hanno già l’iscrizione pronta per la Luceto Classic che torna venerdì 1° Maggio, data consueta per il trail ligure. Un appuntamento che diventa internazionale in un totale che a una settimana abbondante dall’evento aveva già superato il limite dei 200 iscritti. E fra loro ci sono anche specialisti puri a cominciare da quel Lorenzo Parodi che ha di fatto quasi monopolizzato l’albo d’oro della gara di 11 km, diventata quella principale della manifestazione. Con lui anche un altro specialista di spicco come Corrado Ramorino, ma c’è anche curiosità per la presenza della giovanissima figlia d’arte Camilla Barnes, fresca di convocazione azzurra.

Confermato il tracciato di gara di 11 km per un dislivello di 500 metri. Un percorso lungo allo stesso modo del passato ma che cambia profondamente attraverso un giro inedito, che passa per Carpineto, Scarsellun, Bric Casella, Bric Pejn arrivando fino a Bric di Genova, punto più alto del percorso con i suoi 483 metri. Appuntamento ad Albisola Superiore (SV) con partenza alle ore 9:45 dal C.R.C.S. Luceto in Via Lino Saettone 1, dove sarà fissata anche la segreteria di gara e si potranno ritirare i pettorali giovedì dalle 17:00 alle 19:00 oppure venerdì dalle 8:00 alle 9:40.

Oltre alla prova agonistica il programma della giornata riserva appuntamenti un po’ per tutti i gusti: la Luceto Family di 8 km che fa anche parte del circuito solidale “I Run for Find the Cure” e la Luceto Mini di 3 km riservata ai più piccoli.

Per informazioni: C.R.C.S. Luceto, https://www.lucetoclassic.com/



