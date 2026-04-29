Kick Boxing Savate Savona | Ben 26 atleti presenti al Fight Kids di Genova

Si è tenuto domenica 26 aprile, a Genova Prato, il galà “Fight Kids”, organizzato dal maestro Massimo Di Silvestro del Team Momo.

Nel corso della giornata si sono affrontati oltre 290 atleti, tra cui 26 provenienti da Savona e appartenenti all’ASD Kick Boxing Savate Savona, guidata dal maestro Andrea Scaramozzino.

Al termine di una lunga serie di incontri tra tatami e ring, il team savonese – composto da 11 atleti del corso bambini, allenati dalla pluricampionessa Chiara Vincis, e 15 del corso adulti, diretti da Andrea Scaramozzino con il supporto in gara del tecnico Simone Micheli – ha ottenuto un bilancio complessivo di 9 pareggi, 8 vittorie e 9 sconfitte.

Particolarmente rilevanti, per intensità e spettacolo, i tre incontri a contatto pieno nella disciplina K1 (con KO valido):

Aurora Minasso, nella categoria -65 kg, è tornata sul ring dopo oltre due anni di inattività. Dopo una prima ripresa sottotono, ha ritrovato determinazione nelle successive, offrendo una prova di grande carattere. La vittoria è stata assegnata all’avversaria per decisione dei giudici, tra qualche perplessità da parte del pubblico e dei tecnici presenti, ma accolta comunque come punto di ripartenza.

Mattia Pirotto, anch’egli nei -65 kg, ha affrontato un avversario tenace dando vita a un match molto combattuto. I suoi spettacolari calci girati hanno entusiasmato il pubblico, contribuendo a una meritata vittoria.

Alessandro Bavazzano, nella categoria -85 kg, ha confermato il suo valore con un altro incontro di alto livello: dopo un confronto duro ed equilibrato contro un avversario ben preparato, ha conquistato una vittoria convincente.

Il maestro Scaramozzino si è detto molto orgoglioso del proprio team e guarda ora al prossimo importante appuntamento: i Campionati Italiani di savate assalto Federkombat, in programma il 9 e 10 maggio al Palazzo del Turismo di Jesolo.