Pallapugno | il punto su tutti i campionati dopo le partite tra il 23 e il 28 aprile

Serie A Banca d’Alba - Seconda giornata

Araldica Castagnole-Alta Langa 9-8

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva Olivieri-Opere Edili Duseu 9-8

Bcc Pianfei Pro Paschese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9

Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Terre del Barolo Albese 9-3

Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-7

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo, Nocciole Marchisio Cortemilia 2; Alta Langa, Gottasecca, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva, Roero Isolamenti Canalese, Terre del Barolo Albese, Araldica Castagnole 1; Olivieri Opere Edili Duseu, Bcc Pianfei Pro Paschese 0.



Serie B - Recupero terza giornata

Amici del Castello-Officine Pesce Bubbio 9-8

Quarta giornata

Pieve di Teco-Alusic Merlese 8-9

Centro Incontri Us Gallese-Speb 8-9

Virtus Langhe-Castiati Neivese 8-9

Officine Pesce Bubbio-Prodeo Chiusavecchia 6-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Valle Bormida 4-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Amici del Castello 9-2

Riposa: Benese

Classifica : Castiati Neivese 4; Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Spbe 3; Prodeo Chiusavecchia, Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe, Alusic Merlese, Valle Bormida 2; Benese, Pieve di Teco, Amici del Castello, Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Officine Pesce Bubbio 0.



Serie C1 - Seconda giornata

Virtus Langhe-Bormidese 9-7

Ricca-Ceva 9-6

Don Dagnino-Castiati Castagnole 2-9

Monticellese-San Biagio 9-0

Duseu-Gottasecca 5-9

Subalcuneo-Pro Paschese 3-9

Classifica : Gottasecca, Monticellese, Castiati Castagnole 2; Ceva, Pro Paschese, Duseu, Ricca, Virtus Langhe, San Biagio 1; Bormidese, Don Dagnino, Subalcuneo 0.



Serie C2 Girone A - Prima giornata

Valle Bormida-Pieve di Teco 9-1

Global Sped Neivese-Abrigo Croma Ricca 9-6

Taggese-Augusto Manzo 1-9

Riposa: Pro Spigno

Classifica : Augusto Manzo, Valle Bormida, Global Sped Neivese 1; Pro Spigno, Abrigo Croma Ricca, Pieve di Teco, Taggese 0.



Coppa Italia Serie C2 Girone Blu - Prima giornata

Peveragno-Monastero Dronero 2-9

Riposa: Valle Grana Caraglio

Classifica : Monastero Dronero 1; Valle Grana Caraglio, Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso - Prima giornata

Benese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-5

Riposa: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva

Classifica : Benese 1; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.



Under 21 - Prima giornata

San Leonardo-Pro Paschese 9-3

Virtus Langhe A-Virtus Langhe B 9-6

Cortemilia-Albese 9-4

Subalcuneo-Bubbio 6-9

Merlese-Araldica Castagnole 3-9

Classifica : Araldica Castagnole, San Leonardo, Bubbio, Cortemilia, Virtus Langhe A 1; Virtus Langhe B, Albese, Subalcuneo, Merlese, Pro Paschese 0.