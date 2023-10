Giudice Sportivo, Prima Categoria. Multa per la Baia Alassio, si arriva fino a 5 giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CORSINO SANDRO (VADESE CALCIO 2018)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI TONNO UMBERTO (BORGIO VEREZZI)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/11/2023

BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS)

Rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa, quindi, al termine della gara, si scusava con lui per il comportamento tenuto (sanzione per questo attenuata - Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA FINO AL 12/10/2023

PIPINO FILIPPO (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MACHUCA GOMEZ WILSON JOSIMAR (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A gioco fermo, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, quindi, uscendo dal tdg a seguito dell'espulsione, reiterava il proprio comportamento, rivolgendogli un'espressione ingiuriosa (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

SILVESTRINI GIOVANNI (OLD BOYS RENSEN)

VALLARINO CARLO (OLD BOYS RENSEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BARTOLUCCI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PASTORINO ANDREA (MASONE)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

MEAZZI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

PULINA CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)

RUSSOTTI RENATO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOERO GIOVANNI (APPARIZIONE FC)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

DANIELE LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

BIANCO LORENZO (BORGIO VEREZZI)

CARPARELLI MARCO (BORGIO VEREZZI)

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

MAGGIOLINI FILIPPO (BORGORATTI)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

ROGGERONE DAVIDE (CELLA 1956)

ROVELLI ALBERTO (CELLA 1956)

BUETI GABRIEL (CORNIGLIANESE 1919)

CAVALLO STEFANO (CORNIGLIANESE 1919)

PIAZZOLLA PELLA STEFANO (CORNIGLIANO CALCIO)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GARBETTA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

MUTO ANDREA (MASONE)

PARODI JACOPO (MULTEDO LEVANTE 1930)

BETTELLA NICOLO (OLD BOYS RENSEN)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

CARTA SIMONE (OLIMPIC 1971)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

MARRA EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

SIVORI LORENZO (RIESE)

FOLLI GIANLUCA (ROSSIGLIONESE)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

RAVERA LORENZO (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

FALCONE TOMMASO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GERINI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SANGUINETI SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BARRANCA FABIO (SPOTORNESE CALCIO)

BRINI GIORGIO (SPOTORNESE CALCIO)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

PENNA ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)

FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)

VASSALLO MARCO (VADESE CALCIO 2018)

MACHUCA GOMEZ WILSON J. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MELEDINA MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TARASENKO NIKITA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TODARO DAVIDE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)





GARE DEL 1/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

OSPEDALETTI CALCIO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori in campo avverso -riconoscibili dagli striscioni dei colori della squadra e dai cori intonati per alcuni tratti della gara- i quali, per gran parte del 2° tempo, si rivolgevano al ddg con ripetute espressioni ingiuriose ed anche di stampo discriminatorio, con toni molto accesi, nonostante il ddg avesse avvertito il dirigente accompagnatore per provare a farli smettere, dato che erano posizionati dietro la panchina della propria società (sanzione aggravata per l'inerzia del Dirigente Accompagnatore)

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/10/2023

CIRAVEGNA MICHELE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

Per non aver ottemperato alla richiesta del ddg di intervenire sui propri sostenitori, al fine di sospendere il loro comportamento nei confronti del ddg, durante il 2o tempo.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTALDO FABRIZIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)

CERVIA ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PEDRETTI IVANO (MAROLACQUASANTA)

GERUNDO MARIO (PLODIO 1997)

TRAVI FRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

Al momento dell'assegnazione di un calcio di punizione a sfavore della propria squadra, si alzava dalla propria panchina, faceva ingresso sul tdg e colpiva con una spallata sul volto un calciatore avversario, senza cagionare conseguenze lesive.

CUSIMANO GIANLUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

A gioco in svolgimento, ma con palla lontana, tirava un calcio ad un avversario, a seguito di un diverbio con lui. Senza conseguenze lesive.

ONTARIO NICOLANTONIO (SANTERENZINA)

Rispondeva alle provocazioni di un sostenitore della squadra avversaria, reo di averlo insultato, e tentava di colpirlo con un calcio e un pugno sferrati sulla recinzione che lo separava da lui, anch'egli aggrappato alla medesima, dal lato opposto rispetto al rdg.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

MAGONI NICOLO (IRON FOX AMEGLIESE)

CAROLI ROBERTO (MARASSI 1965)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

A fine gara, mentre le squadre erano ancora sul tdg, si avvicinava al ddg per protestare, schernendolo con un plateale applauso ironico. Alla notifica del conseguente provvedimento disciplinare, urlava contro il ddg un'espressione gravemente minacciosa, cominciando a correre verso di lui con fare minaccioso. Tuttavia dopo qualche metro veniva placcato da un componente della sua squadra, che di forza lo sollevava e lo trascinava per oltre venti metri portandolo fuori dal tdg (sanzione aggravata in quanto capitano e per essersi svolti i fatti al termine della gara e, quindi, al di fuori del normale agone di gioco - Art 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

MONTICONE ANDREA (CALVARESE 1923)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

RIZZO ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

VALLETTA FRANCESCO (IRON FOX AMEGLIESE)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

CIARAMITARO CHRISTIAN (OSPEDALETTI CALCIO)

DI DONATO DAVIDE (PLODIO 1997)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

SAVERIO BONOZO FREDDY A. (POLIS. PIEVE LIGURE)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

APKENA ALANDA AROUNA (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

CROVELLA LUCA (ALBISSOLE 1909)

PASQUINO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

AMALFITANO MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

ETNA PIETRO (ARCOLA GARIBALDINA)

FRUZZETTI MANUEL (ARCOLA GARIBALDINA)

TADDEI ALESSANDRO (ARCOLA GARIBALDINA)

COSTAMAGNA LORENZO (AREA CALCIO ANDORA)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

AMBESI ELIA (ARGENTINA ARMA)

CONRIERI LUCA (ARGENTINA ARMA)

GRANDI SIMONE (ARGENTINA ARMA)

ABATE DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)

CASTAGNOLI DAVIDE (BRUGNATO 1955)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

GIUSO GIANFRANCO (CA DE RISSI SG)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

ANDREAZZOLI MATTEO (CASTELNOVESE)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

CHAHMI TARIK (CENGIO)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

BRAGLIA DAVIDE (CEPARANA CALCIO)

DROVANDI JACOPO (CEPARANA CALCIO)

GRASSI ANGELO (CEPARANA CALCIO)

FERRARA LUCA (CITTA DI SAVONA)

CANESSA GIACOMO (COGORNESE)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

MORABITO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

BORGHETTI MICHELE (IRON FOX AMEGLIESE)

CATTANI UMBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

CERVIA RICCARDO (IRON FOX AMEGLIESE)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

MENCACCI STEFANO (LETIMBRO 1945)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

PERCIVALE ANDREA (MARASSI 1965)

PERCIVALE MATTEO (MARASSI 1965)

CERRI SIMONE (MAROLACQUASANTA)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

OLIVIERI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

MOLINARI MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

BARLETTA DENIL (PANCHINA)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

LUONGO MASSIMILIANO (PLODIO 1997)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000

MURATORE SAMUELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ZOCCALI MATTIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CURCIO ANTONIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CANTON ALESSIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

CRETELLA GIACOMO (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

RICORDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RUSSO DAVIDE MARIA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DUCA ALEX (VEZZANO 2005)

SALKU MATTEO (VEZZANO 2005)

BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

MBOUP MBAYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

NERENHAUSEN GREGORY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)