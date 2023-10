L'obiettivo primario del Vado pè stato centrato: battere l'Alba e ritrovare subito i tre punti dopo la sconfitta di Varese.

I rossoblu di Marcello Cottafava avrebbero potuto archiviare prima il risultato, riuscendo però a stringere i denti fino al triplice fischio di merito.

Una qualità comunque da sottolineare per l'ex tecnico della Primavera della Sampdoria, soddisfatto soprattutto per l'atteggiamento che la sua squadra ha saputo portare in campo.