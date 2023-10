Calcio, Serie D. Albenga e Vado, obiettivo tre punti per una notte vista playoff

Il campionato di Serie D non sta marciando a ritmi particolarmente serrati in questo avvio di stagione.

E' chiaro e palese che nel lungo periodo emergeranno i rapporti di forza in maniera più compiuta, ma ogni vittoria, soprattutto in questa fase, può far compiere balzi quasi impensabili a livello di graduatoria.

E' quello che ha vissuto negli ultimi giorni l'Albenga dopo i successi su Rg Ticino e Chieri, a un solo punto dalla zona playoff e chiamato ad affrontare oggi pomeriggo, all'Annnibale Riva, la Fezzanese.

Un successo potrebbe porre ulteriore fiero in cascina per gli ingauni di Fossati, ancor di più contro una diretta concorrente alla corsa salvezza.

Chi cerca riscatto e reti (tre in appena sei partite) è il Vado. I tanti incontri ravvicinati non stanno agevolando il lavoro di mister Cottafava, ma al Chittolina ci si attende un rapido ritorno al successo dopo il ko di Varese, soprattutto per ritrovare quelle zone di classifica più consone alle ambizioni rossoblu.

Il programma