L'età media particolarmente bassa della rosa dell'Alba ogni tanto impone ai piemontesi qualche passo falso nel corso della propria stagione.

Non tanto sotto il profilo del risultato (in molti faranno fatica a raccogliere punti a Vado), ma per l'atteggiamento messo in campo dalla squadra di Fabrizio Viassi.

Proprio il tecnico ha recriminato per l'approccio al match, troppo timido di fronte ai rossoblu di Cottafava.