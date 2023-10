Come comunicare quando si viaggia in moto

Viaggiare in sella a una moto è un'emozione unica, che ti permette di ammirare da una prospettiva privilegiata paesaggi e borghi e di lasciarti guidare dal rombo del motore e dalle curve. Chi ama viaggiare in moto solitamente parte in compagnia degli amici o del partner, ma in sella alla propria due ruote non sempre si riesce a comunicare con facilità. Per parlare con i propri compagni di viaggio senza doversi fermare è disponibile un utile dispositivo, l'interfono, vediamo insieme come funziona.

Come comunicare in moto: l'interfono

Quando si viaggia in moto, il rumore e il vento possono coprire le voci e in molti casi non si riesce a comunicare nemmeno con il proprio passeggero, ma ecco che arriva la soluzione: l'interfono per motocicletta. L'interfono è un piccolo dispositivo che consente la comunicazione sia tra i passeggeri della stessa moto che con gli altri motociclisti, evitando così di utilizzare altri mezzi di comunicazione che potrebbero risultare pericolosi o poco efficienti. Tutti gli interfoni per moto sono dotati di tecnologia wireless Bluetooth, così da consentire la comunicazione a distanza tra le diverse motociclette. L'interfono si aggancia al casco ed è sempre controllabile con la propria voce, così da evitare distrazioni durante la guida. L'interfono non è soltanto un sistema di comunicazione veloce e affidabile, ma è anche un dispositivo che previene incidenti stradali, difatti non vi è bisogno di prendere in mano lo smartphone o di interagire con il navigatore ma si attivano le chiamate e le altre funzioni semplicemente parlando nel microfono. I modelli di interfoni sono sempre più potenti e accurati nell'eliminare i rumori di sottofondo, consentendo comunicazioni nitide e senza interruzioni, bisogna solo scegliere quelli più adatti alle tue esigenze.

Come scegliere l'interfono per moto

Innanzitutto bisogna verificare che l'interfono sia dotato di tecnologia Dynamic Mesh Communication (DMC) che consente al microfono di connettersi contemporaneamente a più dispositivi, senza dover chiamare o contattare singolarmente i motociclisti che partecipano al viaggio. Con il DMC si ha una comunicazione dinamica e sempre continua, perfetta per chi è solito uscire in moto con i propri amici. Un altro criterio fondamentale per individuare il migliore interfono per moto riguarda la qualità audio, per permettere una comunicazione chiara, nitida e senza rumori di sottofondo. I migliori interfoni per moto sono dotati di altoparlanti molto potenti che presentano anche la funzione Active Noise Cancellation (ANC), che automaticamente cancellano i rumori di sottofondo, che in questo specifico caso potrebbero essere il motore della moto o le raffiche di vento. Il design potrebbe essere un fattore non proprio fondamentale nella scelta dell'interfono, ma è sempre opportuno verificare che siano leggeri, di piccole dimensioni e che si indossino con facilità. Un interfono troppo ingombrante o che non si aggancia perfettamente al casco potrebbe causarvi problemi durante la guida, quindi meglio prestare attenzione al design prima di procedere all'acquisto. Se si viaggia per molte ore in moto, il dispositivo dovrà essere sempre attivo e funzionante, per questo motivo è fondamentale comprare un interfono che duri almeno per 20 ore di conversazione o che abbia dei tempi di ricarica molto rapidi.

Gli interfoni per moto si agganciano al casco e sono esposti agli agenti atmosferici come acqua, vento, umidità e possono deteriorarsi o rompersi con facilità. Per evitare che i dispositivi per comunicare in moto si rompano o siano inutilizzabili ti suggeriamo di acquistare modelli impermeabili che funzionano anche in caso di pioggia. I materiali che compongono l'interfono per moto devono essere solidi e resistenti, per durare nel tempo e funzionare in qualsiasi situazione. L'ultimo criterio da considerare prima dell'acquisto dell'interfono per moto è il prezzo, che può variare in base alle funzioni presenti, alla qualità dell'audio e al numero di utenti che si possono connettere contemporaneamente. Il prezzo degli interfoni migliori può oscillare tra i 100-200 €, mentre i modelli di fascia media hanno un costo più basso, circa 50-100 €.

Dove acquistare i migliori interfoni per moto

