Calcio, Coppa Italia Serie D. Vado a caccia della qualificazione nella tana della Fezzanese

Continua il tour de force dei match stagionali per il Vado che, dopo i quattro punti racimolati in campionato tra Alba e Ligorna, scenderanno in campo oggi pomeriggio (ore 16.00) nei trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D.

I rossoblu di mister Cottafava faranno visita alla Fezzanese, compagine spezzina ed insidiosa che proverà a rendere complicata la qualificazione a Lo Bosco e compagni. I savonesi a loro volta, proveranno a strappare il pass che vale un posto nel prossimo turno della competizione di categoria.

A dirigere il match dello stadio "Luperi" sarà Andrea Mazzer di Coneglino, coadiuvato da Ahmed Maher Said Eltantawy di Chiari e Francesca Pia Algieri di Milano.

Tra le squadre del girone A, invece, scontro diretto tra Asti - Pont Donnaz e Chisola - Bra.

Il programma completo dei trentaduesimi di finale: 32esimi di Finale - Abbinamenti e arbitri

Parte sinistra del tabellone

Gara 1 Dolomiti Bellunesi-Virtus Bolzano (Giannì di Reggio Emilia)

vs

Gara 2 Luparense-Chions (Testaì di Catania)

Gara 3 Union Clodiense-Ravenna (Schmid di Rovereto)

vs

Gara 4 Campodarsego-Montecchio Maggiore (Ravara di Valdarno)

Gara 5 Arconatese-Alcione (Virgilio di Agrigento)

vs

Gara 6 Castellanzese-Varesina (Scarpati di Formia)

Gara 7 Palazzolo-Desenzano (Isoardi di Cuneo)

vs

Gara 8 Real Calepina-Ponte S. Pietro (Bruzzone di Enna)

Gara 9 Asti-Pontdonnaz (Nuzzo di Seregno)

vs

Gara 10 Chisola-Bra (Tassano di Chiavari)

Gara 11 Casatese-Fanfulla (Pani di Sassari)

vs

Gara 12 Fezzanese-Vado (Mazzer di Conegliano)

Gara 13 Livorno-Ghiviborgo (Capoccia di Perugia)

vs

Gara 14 Poggibonsi-Aglianese (Papagno di Roma 2)

Gara 15 Follonica Gavorrano-Sangiovannese (Gallo di Bologna)

vs

Gara 16 Vivialtoteveresansepolcro-Pistoiese (Ghinelli di Roma 2)

Parte destra del tabellone

Gara 17 Borgo San Donnino-Corticella (Menicucci di Lanciano)

vs

Gara 18 Forlì-Imolese (Cipolloni di Foligno)

Gara 19 Alma Juventus Fano-Sambenedettese (Dorillo di Torino)

vs

Gara 20 Notaresco-Campobasso (Boiani di Pesaro)

Gara 21 Grosseto-Ardea (26 Ottobre – ore 20.00)

vs

Gara 22 Tivoli-Ostia (Waldmann di Frosinone)

Gara 23 Trastevere-Sassari Latte Dolce (Traini di San Benedetto del Tronto)

vs

Gara 24 Real Monterotondo-Cynthialbalonga (Aurisano di Campobasso)

Gara 25 Fasano-Casarano (Petrov di Roma 1)

vs

Gara 26 Fidelis Andria-Bitonto (Coppola di Castellammare di Stabia)

Gara 27 San Marzano-Paganese (Saccà di Messina)

vs

Gara 28 Cavese-Rotonda (Sciolti di Lecce)

Gara 29 Angri-Afragolese (Petraglione di Termoli)

vs

Gara 30 Vibonese-Fc Lamezia (Santinelli di Bergamo)

Gara 31 Akragas-Canicattì (Costa di Catanzaro)

vs

Gara 32 Trapani-Sancataldese (Pica di Roma 1)