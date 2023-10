Calcio. Prima Categoria B: l'Old Boys Rensen rallenta la corsa dell'Albissole, R. Bruzzone risponde ad Aiello, l'anticipo del "Gambino" finisce 1-1

OLD BOYS RENSEN - ALBISSOLE 1-1 (13' Aiello - 26' R. Bruzzone)

FINISCE QUI! E' 1-1 TRA OLD BOYS RENSEN E ALBISSOLE, i ceramisti interrompono la striscia di vittorie ma salgono momentaneamente da soli in testa alla classifica in attesa delle gare di domani

93' Aiello, esausto dopo una partita a tutto campo, calcia centralmente consegnando il pallone a Malinverni

92' Poggi salva tutto in due tempi su Gagliardi, destro secco che il numero uno di casa riesce a neutralizzare

88' ammonito Curci dopo un battibecco con Garetto

87' la stanchezza si fa sentire, aumentano gli errori di misura da una parte all'altra, ma l'Albissole vuole provarci fino alla fine

81' giallo per Al. Piombo, si accende questo finale di partita

80' sinistro a giro di Galiano deviato da un difensore che non inganna comunque Poggi, bravo in due tempi a far suo il pallone

74' Rebagliati si fa largo ai ventidue metri e calcia con il destro senza però inquadrare lo specchio. Lascia il campo il numero dieci ceramista, Sarpero si gioca la carta Galiano

73' chiusura totale di Brenelli ad anticipare An. Piombo pronto a battere a rete dal limite, ai punti ora c'è più Albissole rispetto agli avversari

72' ancora Diana, questa volta è bravo il portiere di casa a chiudere lo specchio all'attaccante biancazzurro

70' Diana sbuccia di testa il traversone proprio del neo entrato Al. Piombo, nessun problema per Poggi. Entriamo negli ultimi venti minuti di partita, regna sempre l'equilibrio nell'anticipo del "Gambino"

68' Al. Piombo in campo al posto di Iadanza

67' Vallarino rileva Rinaldi tra le fila arancioneri, primo cambio anche per l'Old Boys Rensen

65' Malinverni non impeccabile nell'uscita alta sul traversone di Aiello, si coordina poi Mancini che calcia alto da buona posizione

61' Sarpero inserisce Andrea Piombo al posto di Bruzzone

54' corner perfetto di Iadanza sul secondo palo, dove Curci, tutto solo, spedisce a lato da ottima posizione, occasionissima per i ceramisti

51' Fonjock col destro a giro dal limite, pallone non distante dal palo sinistro della porta difesa da Poggi

50' maggior agonismo in questo avvio di ripresa, l'Albissole vuole completare la rimonta, ma l'Old Boys Rensen non ci sta e ribatte colpo su colpo. Si alza intanto il vento sul terreno del "Gambino"

46' si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo

SECONDO TEMPO

Finisce dopo due minuti di recupero il primo tempo, 1-1 al "Gambino" tra Old Boys Rensen e Albissole, tra poco il racconto della ripresa

40' occasione per i padroni di casa con Mancini al tiro all'altezza del dischetto, Malinverni è attento e risponde presente

38' cross dalla sinistra di Crovella per Diana che si gira in area e batte col mancino, conclusione ribattuta dalla difesa dell'Old Boys Rensen

36' ammonito Aiello per un'entrata in ritardo su Fonjock a palla ormai lontana

31' Crovella sbaglia l'appoggio di testa all'indietro per Malinverni, ne approfitta Garetto che tenta il pallonetto dal vertice dell'area piccola, pallone fuori di poco

26' IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLE! Roman Bruzzone! Tocco vincente da pochi passi sul pallone in verticale di Ghigliazza, l'ex Savona scatta sul filo del fuorigioco e supera Poggi. Parità ristabilita al "Gambino"

24' ancora Diana, colpo di tacco sul primo palo dopo il corner battuto da Iadanza, pallone sull'esterno della rete

21' Diana libera al tiro in diagonale Iadanza, conclusione di prima che si perde alta sopra la traversa. Prova ad alzare i giri la squadra di Sarpero, fin qui ben contenuta dalla ragnatela della formazione di Marguati

18' ci prova Fonjock con il destro, respinge la barriera di casa

17' Bruzzone soffia palla sulla trequarti e costringe Aiello a spendere fallo, punizione a favore dei ceramisti

13' AIELLO! OLD BOYS RENSEN IN VANTAGGIO! Gol direttamente da calcio d'angolo per il numero dieci arancionero, sinistro col contagocce che beffa Malinverni, 1-0 al "Gambino"

9' recupero palla di Fonjock e verticalizzazione Rebagliati a cercare Bruzzone, Cekani di Genova ferma tutto per fuorigioco

7' poco da segnalare in questo avvio, ritmi ancora bassi e squadre che si studiano

3' una cinquantina i tifosi ceramisti giunti al "Gambino", presente anche un gruppo di supporter per la squadra di casa

1' si parte! Old Boys Rensen in maglia nera con richiami arancioni, tenuta classica biancazzurra per l'Albissole

PRIMO TEMPO

Formazioni:

OLD BOYS RENSEN: Poggi, Battaglia, Bozzo F., Brenelli, Freccero, Zolezi, Garetto, Meazzi, Mancini, Aiello, Rinaldi

A disposizione : Scaramuzza, Bozzo R., Pastorino, Conti, Rossi, Paini, Vallarino

Allenatore : Marguati

ALBISSOLE: Malinverni, Minuto, Crovella, Fonjock, Gagliardi, Curci, Iadanza, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, R. Bruzzone

A disposizione : Nucci, F. Bruzzone, Cozzi, Siri, Scarfi, Piombo An., Galiano, Pasquino, Piombo Al.

Allenatore : Sarpero

Arbitro: Cekani di Genova