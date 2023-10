Giudice Sportivo, Prima Categoria. I provvedimenti, gavettone all'arbitro, quattro mesi di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/10/2023





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/10/2023 VEZZANO 2005 - ARCOLA GARIBALDINA

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non si è potuta disputare per impraticabilità del tdg

P.Q.M.

Dispone la ripetizione della stessa in data ed ora da destinarsi

GARE DEL 28/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 28/ 2/2024

MILANESI DANIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, svuotava una borraccia piena d'acqua sulla faccia del ddg (art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTANTINI ANDREA (ATLETICO QUARTO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)





AMMONIZIONE (III INFR)

FIORITO CRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BILIOTTI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

IOZZI UMBERTO (CORNIGLIANO CALCIO)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

PECORARO ANTONINO (SORI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

Dopo essere già stato richiamato per proteste nel corso della gara, protestava di nuovo. In particolare, nell'occasione, dopo un contatto ritenuto falloso subito e non sanzionato, mentre il gioco era interrotto per altri motivi, profferiva a gran voce dinanzi alla tribuna un'espressione gravemente irriguardosa nei confronti del ddg (sanzione motivata per il gesto amplificato dalla voce davanti alla tribuna - art. 36 novellato CGS)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

Dopo una decisione arbitrale non condivisa, urlava un'espressione gravemente irriguardosa all'indirizzo del ddg; dopo l'espulsione, ritardava di circa 1 minuto l'uscita dal tdg, poi mentre si allontanava, profferiva un'espressione blasfema (art. 36 novellato CGS)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

BARBIERI ALESSANDRO (CA DE RISSI SG)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)

BARTOLUCCI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

CAVALLO STEFANO (CORNIGLIANESE 1919)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

RAVERA LORENZO (ROSSIGLIONESE)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SORRENTINO SALVATORE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CUNEO ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MINNELLI DANIELE PAOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

RIZZO ANDREA (APPARIZIONE FC)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

ADDAMO MATTIA (CORNIGLIANESE 1919)

FALCONEZ FAJARDO GARY GABRIELE (CORNIGLIANO CALCIO)

PARODI MATTEO (MASONE) PAVONE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

IACOPINO GIANLUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

LEVERATTO GIOVANNI (ROSSIGLIONESE)

GIRIMONDI FEDERICO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CAGLIANI STEFANO (SORI)

DE FERRARI SIMONE (SORI)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

HAMATI ARTUR (VADINO FOOTBALL CLUB)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

PRESTANIZZI SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SESTA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

PAFFUMI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

ALBANO FILIPPO (CA DE RISSI SG)

CASAGRANDE MATTIA (CA DE RISSI SG)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

MERLO LUCA (COGORNESE)

ORTONA GIAN BATTISTA (COGORNESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

CAGNO CHRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

SOCCHIA RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

PIZZORNO DANILO (MASONE)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

PARODI RICCARDO (ROSSIGLIONESE)

ORECCHIA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PESTARINO STEFANO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PRESTIA MANUEL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

ONTARIO NICOLANTONIO (SANTERENZINA)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

RATTINI GIANLUCA (SORI)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

SAVONA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

INI FRANCESCO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

LIBRERI SIMONE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 29/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00 BAIA ALASSIO AUXILIUM

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori in campo avverso che per tutta la durata della gara, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose.

Euro 100,00 VIRTUS SANREMO CALCIO2011

A titolo di responsabilità oggettiva, in quanto lo spogliatoio del ddg era sprovvisto di chiave interna ed era presente solo quella esterna in condivisione con la società ospite. Inoltre, prima dell'inizio della gara,erano presenti degli ultras della società ospite lungo il transito dagli spogliatoi al campo, che venivano poi fatti spostare dal dirigente ufficiale della società ospitante.

Euro 75,00 CITTA DI SAVONA

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, a fine gara, aspettavano il ddg al di fuori dell'impianto sportivo, per rivolgergli espressioni gravemente irriguardose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2024

BAGNASCO PIERLUCA (PLODIO 1997)

Al termine della gara, si avvicinava al ddg nel momento in cui si apprestava ad aprire la porta del proprio spogliatoio protestando con un tono molto agitato e rivolgendogli espressioni gravemente minacciose, venendo, poi, allontanato dal proprio allenatore. Successivamente si recava nello spogliatoio del ddg per ritirare i documenti appartenenti alla società senza dargli neppure il tempo di completare la compilazione della copia della distinta che deve essere restituita alla società con l'indicazione degli ammoniti e degli espulsi. In particolare, con un tono molto agitato, ne pretendeva l'immediata restituzione senza consentire pertanto al ddg di compilare correttamente la distinta restituita alla società (Art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/12/2023

BERGERO ALEX (MILLESIMO CALCIO)

Inibizione fino al 30 dicembre 2023 - A seguito dell'espulsione del proprio allenatore, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2023

VISCONTI FABIO (RICCO LE RONDINI)

Entrava abbondantemente sul tdg protestando animatamente anche sbracciando in maniera vistosa e urlando e rivolgeva al ddg espressioni gravemente lesive del suo prestigio. Al termine della gara si scusava del comportamento tenuto (sanzione attenuata per il comportamento tenuto a fine gara - art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARSIO STEFANO (ALTARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GODANI STEFANO (BOLANESE)

CHIAPPINI MARCO (CEPARANA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

DE BIASI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

GERUNDO MARIO (PLODIO 1997)

OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRAVI FRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

LITARDI EROS (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)

NUCERA GIOVANNI (F.C.LAVAGNA 2.0)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CICCARELLO DARIO (MAROLACQUASANTA)

A gioco fermo, spintonava un avversario che cadeva a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI ROCCIA DANIELE (CITTA DI SAVONA)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

DENARO FABIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

TREVISAN ALBERTO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

CARPARELLI MARCO (BORGIO VEREZZI)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

CURCIO ANTONIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

CROVELLA LUCA (ALBISSOLE 1909)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

MAGLIANO ANDREA (ALTARESE)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CIVININI LEONARDO (BOLANESE)

DE GIORGI NICOLO (BORGIO VEREZZI)

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

BERTINI GIACOMO (CASTELNOVESE)

BOSINCO SAMUELE (CASTELNOVESE)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

BUTTU GABRIELE (CITTA DI SAVONA)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0)

CANALINI EMANUELE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

CERVIA RICCARDO (IRON FOX AMEGLIESE)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

ZACCARIELLO MATTIA (LETIMBRO 1945)

CORNERO DAVIDE (LIDO SQUARE F.B.C.)

BIAGIONI LUCA (MAROLACQUASANTA)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

PASTORINO PIETRO (OLD BOYS RENSEN)

CAFFI FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

BRAKOLLARI ARTAN (RIESE)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MORENO ORTEGA ALEX J. (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BONDI GABRIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MONTELLA GIOVANNI (SPORTING CLUB AURORA 1975)

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIDIBE OUSMANE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

VERRANDO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)

VALLE EDOARDO (ALTARESE)

DELICE MELIH (AREA CALCIO ANDORA)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ROSSI LORENZO (BOLANESE)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

MORENO ORTEGA ROBERTO CARLOS (BORGORATTI)

FERRARI EDOARDO (BRUGNATO 1955)

GAVINI LUCA (BRUGNATO 1955)

ROCCA DAVIDE (BRUGNATO 1955)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

CARDELLA ALESSANDRO (CASARZA LIGURE)

NAPOLI TOMAS (CASARZA LIGURE)

IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

SCIUTI FILIPPO (CEPARANA CALCIO)

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)

PONDACO STEFANO (CITTA DI SAVONA)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

PENNUCCI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

LAGOMARSINO STEFANO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SANGUINETI LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

AIT MOUSSA ILYAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

FRANCHINI BRYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

RUSSO WALTER (LIDO SQUARE F.B.C.)

TRUDU MANUEL (LIDO SQUARE F.B.C.)

URSO ANDREA (MARASSI 1965)

CICCARELLO DARIO (MAROLACQUASANTA)

GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

ICARDO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MILLESIMO CALCIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J (MILLESIMO CALCIO)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

FRECCERO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

TRADITI RAMON (OSPEDALETTI CALCIO)

MARCONE ELIA (PANCHINA)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

DIAMANTI DAVIDE (PLODIO 1997)

SIRI GABRIELE (PLODIO 1997)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

QUEZADA MENDOZA SAMUEL (RICCO LE RONDINI)

TEDESCO ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

CAPPELLI MATTEO (RIESE) ISAJA TOMMASO (RIESE)

MAURI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

CAVALLINO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

EDDIBA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

TAGGIASCO ROBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)