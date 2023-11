Calcio. Serie D: ambizioni di alta classifica in Vado-Derthona, la webcronaca diretta dal "Chittolina"

VADO - DERTHONA 2-1 (2' Donaggio, 16' Capra - 45' Rossi)

86' annullato a Costantino il gol del 3-1, troppo altruista Lo Bosco, che poteva andare al tiro a tu per tu con Sattanino. Segnalato fuorigioco all'ex attaccante del Pinerolo. E' un finale di partita bellissimo: assedio Derthona, praterie in ripartenza per i rossoblu

83' che gran parata di Sattanino! Lo Bosco nello stretto riesce a difendere palla e ad andare alla conclusione, messa in angolo nonostante una deviazione di un difensore bianconero

82' ultimo cambio nel Vado, entra Costantino al posto di Donaggio

82' destro masticato di Cenci dal limite, nessun problema per Sattanino

81' Fresia in uscita alta si prende fallo e punizione, trasmette tanta sicurezza il giovane estremo difensore classe '05

80' fa tutto alla perfezione il Vado: da Cenci a Codutti, che restituisce al centrocampista laziale, pallone arretrato per Lo Bosco, finta sul destro e conclusione potente che centra in pieno Rossi, vicina al 3-1 la squadra di casa

78' sponda aerea di Donaggio a cercare Lo Bosco, il pallone schizza sul campo bagnato e termina tra le braccia di Sattanino

77' nel Derthona Gueye per Karkalis, Daidola prova ad aumentare il peso offensivo

76' Capra chiede il cambio, pronto Valagussa. Dentro anche Peretti al posto di Ferrieri

72' più muscoli e più fisicità in mediana, Dodaro lascia il campo a Cenci

69' Daffonchio duro su Donaggio, il Vado cerca di riguadagnare metri dopo un avvio di ripresa in apnea

68' Cottafava inserisce Casazza per Capone, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe dopo il lungo stop. Scala al centro Mikhaylovskiy

68' rovesciata di Capra dal limite, gesto tecnico per i fotografi, ma l'ex Finale non riesce a dar forza al pallone

67' cambia gli esterni Daidola, fuori La Cava e Procopio, dentro Saccà e Amaradio

64' arriva anche la pioggia sul rettangolo di gioco

62' si alza il livello di agonismo, ne risentono anche i contrasti: Codutti falciato da Procopio, ammonito l'esterno piemontese

61' mischia clamorosa nell'area piccola rossoblu, conclusione a botta sicura probabilmemte di Manasiev respinta a due passi dalla linea, assedio bianconero in questa fase

60' Merkaj al tiro, Fresia risponde ancora da campione, sarà calcio d'angolo

59' punizione dal limite per il Derthona, fischiato l'intervento di Dodaro su Merkaj, è una chance interessante per i Leoncelli

57' ha cambiato decisamente registro la formazione di Daidola, è un Vado costretto a difendersi e a ripartire in contropiede, situazioni potenzialmente interessanti da una parte all'altra senza troppi tatticismi

55' due super parate di Fresia! Prima su La Cava, poi su Manasiev, strepitoso soprattutto il secondo intervento del portiere rossoblu

54' Spanu da fuori, Sattanino mette in angolo. Si alza il vento, al "Chittolina", il cielo minaccia pioggia

53' Robotti fà correre un brivido lunga la schiena dei rossoblu, destro radente a centimetri dal palo, partita più che mai aperta

52' traversone di Ferrieri e deviazione di Rossi che costringe Sattanino alla parata d'istinto, ha rischiato l'autogol il centrale bianconero

51' errore di Lo Bosco che in due contro uno non riesce a servire Donaggio pronto a involarsi tutto solo verso la porta, era una occasione nitida per i rossoblu

49' La Cava col destro dal limite, sfera un metro a lato, più dinamico il Derthona in questo avvio di ripresa

46' si ricomincia, accesi i riflettori del "Chittolina"

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado avanti 2-1 sul Derthona, tra poco il racconto della ripresa

45' ROSSI, ACCORCIA IL DERTHONA: deviazione sotto misura sulla punizione dalla trequarti sinistra calciata da Toniato, sorpresa la difesa del Vado, 2-1 a ridosso dell'intervallo

41' contropiede Derthona, Dodaro non spende il fallo da ammonizione e Procopio riesce ad andare al tiro da fuori, sinistro impreciso a lato della porta di Fresia

38' Codutti indisturbato si fa cinquanta metri di campo prima di perdere palla prendendosi anche due urli da Lo Bosco, ma dimostra sempre grande attitudine a spingere il numero due rossoblu, oggi schierato nel terzetto difensivo e non nella classica posizione di "quinto" di destra

33' è un Derthona che fin qui non è riuscito a entrare in partita, le due reti subite nel primo quarto d'ora hanno condizionato non poco la gara degli uomini di Daidola

30' entrataccia di Samb su Capone, Caruso estrae il giallo

25' manovra del Vado fluida e precisa, Dodaro di prima lancia in profondità Capra, sinistro masticato che si perde a lato

22' Merkaj, rientrato in campo con una vistosa fasciatura sul campo dopo uno scontro con Mikhaylovskiy, ci prova da fuori trovando Fresia attento al centro dei pali

20' ripartenza della squadra di casa con Capra ad aprire a sinistra per Spanu, conclusione da fuori controllata in due tempi dal portiere dei Leoncelli

16' CAPRA! HA RADDOPPIATO IL VADO! L'attaccante rossoblu resiste alla carica di due avversari e conclude in diagonale con il destro trafiggendo ancora Sattanino. Classica esultanza con doppia capriola volante e rossoblu avanti 2-0

14' problema fisico proprio per Gulli, costretto a lasciare il campo a Robotti

13' bello spunto di Gulli in un'azione palla a terra che manda alla conclusione proprio il centrocampista albissolese, Fresia risponde a mani unite

11' Lo Bosco libera al tiro Capra dal limite, sinistro potente termina alto, sta lavorando bene la squadra di Cottafava in quella zona tra centrocampo e difesa bianconera, con Dodaro che si allarga spesso a sinistra e Lo Bosco ad agire da raccordo tra sulla trequarti

8' La Cava in mezzo a cercare il gigante Samb, stacco aereo impreciso che non crea problemi a Fresia

6' calcia invece Spanu, traiettoria interessante che si abbassa con un attimo di ritardo, pallone oltre la traversa

5' ammonito Rossi, costretto a strattonare Lo Bosco che se n'era andato in velocità puntando la porta. Punizione dal limite per i rossoblu, mattonella interessante per il mancino di Dodaro

2' DONAGGIO! VADO SUBITO AVANTI! Dodaro dal fondo mette in mezzo un pallone perfetto all'altezza del dischetto, dove l'ex Ligorna, di sinistro, trafigge Sattanino. Partenza sprint dei rossoblu

1' si parte! 3-5-2 su entrambi i fronti. Nel Vado novità in difesa con Codutti arretrato sulla linea insieme a Capone e Mikhaylovskiy, a tutta fascia gioca Ferrieri, mentre tra le fila piemontesi c'è in campo dal primo minuto l'ex Gulli, in attacco la coppia Samb-Merkaj

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia; Codutti, Capone, Mikhaylovskiy; Ferrieri, Mele, Dodaro, Capra, Spanu; Lo Bosco, Donaggio

A disposizione : Grenna, Cenci, Costantino, Szyzska, Padovan, Casazza, Peretti, Valagussa, Pera

Allenatore : Cottafava

DERTHONA: Sattanino; Daffonchio, Rossi, Karkalis; La Cava, Gulli, Toniato, Manasiev, Procopio; Samb, Merkaj

A disposizione : Cizza, Dall'Olio, Amaradio, Mocci, Todisco, Licco, Robotti, Saccà, Gueye

Allenatore : Daidola

Arbitro: Caruso di Viterbo

Assistenti: Rossetto di Schio - Moroso di Sassari