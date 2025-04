Calcio, Promozione. Il San Cipriano passa con merito in casa del Bragno. Un gol per tempo per Urso e Vulpes

BRAGNO - SAN CIPRIANO 0-2 (9' Urso, 96' Vulpes)



52' FINISCE QUA! VINCE 2-0 IL SAN CIPRIANO

51' LA CHIUDE VULPES IN RIPARTENZA! IL SAN CIPRIANO PORTA A CASA I TRE PUNTI

46' schermaglie tra Osman e Vulpes, ammoniti entrambi

45' saranno sette i minuti di recupero

40 Bragno che gioca sulle palle lunghe e la retroguardia ospite lascia qualche spazio, Balbi però è attento sia su Gamba che sul cross di Bovio

39' ammonito Romano

33' Monni si ritrova solo davanti a Balbi! L'attaccante tenta il dribbling ma il portiere è bravissimo ad abbrancare la sfera

32' Bovio per Vasiunin, ultimo cambio Bragno

32' batte veloce il Bragno, sorpreso per la prima volta il San Cipriano, Romano perde l'appoggio nel momento della conclusione

30' problemi per Trucco, entra Rosasco

27' ammonito Gamba

26' Saulle per Castro, nuova sostituzione per Tovani

22' cambio San Cipriano, Vicini per Craviotto

20' ammonito M. Spatari, poco prima pallone sprecato da Urso a pochi passi da Ghizzardi

18' terzo cambio Bragno, Ferraro lancia Monni per Cavallone

16' tiro di Cavallone contenuto dalla retroguardia del San Cipriano, Balbi si ritrova la sfera in mano

13' guadagna un corner il Bragno, tiro di Gamba contrato. Di Martino dalla bandierina, traiettoria lunga, nessuno può intervenire

4' ancora un bello scambio al limite per il Sanci, Castro incrocia in corsa con il destro, sfera a lato, il numero sei poteva incrociare meglio

3' angolo di M. Spatari, Vulpes allarga troppo la traiettoria sul colpo di testa

2' due cambi per il Bragno, sono entrati nell'intervallo Osman, Rizzo e Gamba. Fuori Favara, Tubino e Morielli

1' si riparte

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo, ospiti meritatamente avanti

42' Cavallone tenta l'allungo con la gamba destra, l'impatto non è sufficiente per impensierire Balbi

37' prova a scuotersi la squadra di Ferraro. Azione avvolgente innescata dal cross di Esposito e chiusa dal tiro in corsa di Di Martino, attento Balbi.

32' rischia ancora il Bragno sull'inserimento da Caretti, Ghizzardi si distende, palla che però scivola sul fondo

30' serie innumerevole di fuorigioco fischiati al Bragno, borbotta il pubblico del Corrent

25' ammonito Morielli

22' palo del San Cipriano! Piazzato da fuori area, Bruzzese salta di testa indisturbato trovando però il palo. Il Bragno o alza la soglia di attenzione o rischia di non rientrare più in partita

19' ancora proteste San Cipriano, gli ospiti reclamano un tocco di mano in area di rigore del Bragno

18' ammonito Palumbo

17' Cavallone converge da destra aprendo il mancino, Balbi si tuffa non deve intervenire

13' un'azione per parte in questi minuti: una punizione dal limite per il Bragno fuori di poco e una ripartenza del "Sanci" contenuta non senza affanni

9' SAN CIPRIANO IN VANTAGGIO! URSO, troppo campo sulla fascia destra difensiva del Bragno, il numero otto apre il piattone e infila Ghizzardi

7' bella manovra a sinistra per il Bragno, cross d'esterno di Tubino verso Romano, bravo Balbi in uscita

3' subito proteste del San Cipriano per un presunto tocco di mano in area

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BRAGNO: Ghizzardi, Vasiunin, Esposito, Morielli, Favara, Turco, Palumbo, Tubino, Cavallone, Di Martino, Romano

A disposizione: Bruzzone, Osman, Negro, Bovio, Rizzo, Capici, Monni, Gamba, Kuci.

Allenatore: Ferraro



SAN CIPRIANO: Balbi, Villa, Bruzzese, Montecucco, Trucco, Castro, Caretti, Urso, Vulpes, M. Spatari, Craviotto.

A disposizione: Alesso, Vaccaro, Messina, Bondelli, Bugli, Rosasco, Saulle, C. Spatari, Vicini.

Allenatore: Tovani



Arbitro: Ucci di Genova

Assistenti: Biasotti e Cannella di Genova