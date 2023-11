Calcio. Serie D. Nuova abbuffata di partite con il turno infrasettimanale: spicca Vado-Derthona, l'Albenga ospita il Pont Donnaz per tornare subito a correre

Mercoledì di festa, ma non per il girone A di Serie D, pronto a mandare in scena il terzo turno infrasettimanale della stagione.

Una giornata importante per gli equilibri a tutte le latitiduni di classifica: le prove di fuga dell'Alcione, salito a +5 sulla rivelazione Chisola e a +6 su Asti e Derthona, proseguiranno con la sfida che vedrà i lombardi opposti al Gozzano, mentre in zona playoff sarà da circoletto il match del "Chittolina" (ore 15.00) tra Vado e la truppa di miste Diadola. I rossoblu, che in trasferta continuano a stentare, vanno a caccia del sorpasso ai danni del "Leoncelli", reduci dal primo ko della stagione contro il Bra (0-1).

Puntano al riscatto anche Asti e Albenga, sconfitte "all'inglese" da Alba e Ligorna nelle gare dell'ultimo weekend: i piemontesi attendono la visita del Pinerolo, mentre la squadra di Fossati (ore 14.30) punta a riprendere immediatamente il filo del discorso ospitando al "Riva" il Pont Donnaz di Fresia, in ripresa nelle ultime giornate, specie a livello di prestazioni.

Ritrovare gol e vittoria sono i due aspetti principali che campeggiano in casa Sanremese, chiamata alla difficile trasferta sul campo del Ticino, con il Ligorna di Lunardon (ore 15.00) a caccia di un altro risultato positivo nel match esterno che vedrà i genovesi affrontare una Fezzanese ancora a corrente alternata ma relativamente tranquilla a centro classifica.

Il Chisola testerà nuovamente le sorprendenti ambizioni di alta classifica facendo visita al Borgosesia, a completare il programma Città di Varese-Alba, Bra-Vogherese e Lavagnese-Chieri.