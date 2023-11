Essenziale, concreta e compatta: si può descrivere così la Baia Alassio Auxilium vista oggi contro il Cengio.

I granata si sono fatti anche preferire sul piano del palleggio, ma il risultato (grazie anche al rigore parato da Pampararo) recita 2-0 a favore delle vespe (a segno Aurellio su punizione e Perrier).

Per il tecnico Enrico Sardo è quindi confermato il primo posto in coabitazione con il Millesimo, avversario domenica prossima nello scontro diretto in Val Bormida.