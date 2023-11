Calcio, Legino. Ancora una notte in ospedale, sotto osservazione, per Manuele Macagno

Molti dei nostri lettori ci hanno scritto nelle ultime ore per avere ragguagli sulle condizioni fisiche di Manuele Macagno.

L'attaccante del Legino è stato infatti vittima di un brutto scontro di gioco durante la partita di ieri pomeriggio con il Celle Varazze, tanto da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza all'Olmo Ferro.

Gli attimi di paura non sono mancati, mister Tobia ha di fatto smesso di seguire la partita per assistere il proprio giocatore, dopo il forte colpo ricevuto al costato.

Di fatto un polmone è collassato, rendendo obbligatorio il ricovero ospedaliero. Fortunatamente la situazione, come conferma il club verdeblu, si sta stabilizzando ora dopo ora ed è in deciso miglioramento, seppur sia necessaria almeno un'ulteriore notte in osservazione.

Da valutare, i tempi di recupero sul fronte puramente calcistico.