Calcio, Serie D. L'Albenga al Riva per fermare un'altra big come il Derthona, il Vado cerca altri tre punti al Chittolina

Corre rapido il calendario nel girone A del campionato di Serie D.

La giornata che sta per iniziare è infatti già la numero 13, a testimonianza di come la metà del campionato non sia poi così distante.

I rapporti di forza in vetta restano labili, con quattro cinque squadre raccolte in appena quattro punti.

Al terzo posto c'è l'Albenga, che, oggi pomeriggio, riceverà al Riva un Derthona in leggero calo di risultati: i bianconeri faranno il possibile per far proseguire l'onda lunga che si è innescata da inizio stagione, nel tentativo di stoppare tra le mura amiche un'altra big del girone.

Torna nel proprio fortino anche il Vado, nel tentativo di lucidare un rossoblu che lontano dal Chittolina diventa a dir poco sbiadito: attenzione però alla voglia di punti del Gozzano, invischiato nelle zone basse della classifica.

Il programma odierno: