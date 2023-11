Calciomercato. Pietra Ligure - Sancinito, questa volta ci siamo

I tam tam hanno iniziato a circolare a metà settimana sulla presenza di Davide Sancinito al "Devincenzi".

L'ipotesi che il regista potesse allenarsi con la squadra di mister Cocco come semplice cortesia in attesa di un possibile tesseramento in un altro team, è venuta meno rapidamente, complice anche la stima reciproca tra giocatore e il club.

Non è infatti un segreto che già in estate le parti fossero state in contatto per lo sbarco di "Sancio" in biancoceleste.

I tempi per l'ufficializzazione dell'ingaggio non sono ancora noti, potrebbe volerci ancora un po' di tempo, ma ormai tutto lascia pensare che il Pietra possa inserire nella propria faretra una freccia di assoluta qualità ed esperienza.