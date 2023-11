Calcio, Promozione. Il New Bragno rialza la testa, per il Finale in casa un altro ko: al Borel è 1-2

FINALE-NEW BRAGNO 1-2 (37' Simigliani - 17' Di Martino, 67' Puglia)

45'+4' altro contropiede di Gamba, che però stavolta calcia sul fondo. E si chiude qui anche la seconda parte di gara col New Bragno che torna alla vittoria dopo quattro turni con due soli pareggi. Finale ancora condannato a masticare amaro tra le mura amiche.

45'+2' Finale avanti sempre su calcio piazzato, difesa del new Bragno coriacea nel respingere la palla calciata da Brollo.

45' ancora un angolo dalla destra di Brollo, ancora bravo Binello col pugno in uscita alta. Intanto saranno 4 i minuti di recupero.

42' palla illuminante di Di Martino vicino alla linea laterale di sinistra verso Gamba, l'ex Savona e Carcarese però incespica sul pallone a tu per tu con Mondino.

38' angolo con traiettoria a rientrare dalla destra di Brollo direttamente in porta, Binello manda ancora i giallorossi dalla bandierina. Nulla di fatto anche sul secondo tentativo.

37' traiettoria precisa per Simigliani che si libera verso la conclusione, è però alta la bandierina del primo assistente.

35' azione insistita dei padroni di casa che però non riescono a sfruttare l'uscita non impeccabile di Binello. Sulla ripartenza poi sprecano gli ospiti.

34' terzo angolo consecutivo per il Finale, sulla conclusione dal limite di Dagnino sembra esserci l'intervento con un braccio in area di un difensore valligiano ma l'arbitro, ben posizionato, ad ampi gesti indica che non c'è nulla.

33' prova a rialzare la testa la squadra di casa. Da una buona combinazione sulla destra nasce l'angolo che porta alla conclusione di Arzarello, deviata ancora in corner.

26' risponde Simone Adami con Jovanov che lascia campo a Cherkez.

25' primo cambio per mister Monti: lascia il campo Vittorio Brollo, al suo posto il fratello Gabriele.

22' NEW BRAGNO DI NUOVO AVANTI! Punizione per la squadra valbormidese con la palla che resta nell'area avversaria, la zampata vincete è del centrale in completo verde.

20' intervento falloso di Dagnino a centrocampo, ammonito il centrocampista finalese.

18' nuova sostituzione per il New Bragno: fuori Marini, in campo va Gamba.

16' la palla resta sull'out sinistro dell'attacco finalese, fallo di Tubino che viene ammonito. Sulla punizione susseguente non ha esito lo schema dei giallorossi.

15' contropiede Finale con Belvedere, Puglia ferma l'attacco giallorosso con un altro buon intervento.

12' altro pallone alto a sinistra per il Finale, Savarese va a vuoto e favorisce Zeggio che si accentra appena entrato in area e conclude a giro. Nessun problema per Binello.

11' lancio verso Belvedere, intervento magistrale in scivolata di Amud a chiudere.

9' punizione dalla destra del fronte d'attacco del Bragno, traiettoria direttamente tra le braccia di Mondino.

6' fase di stallo in questo inizio ripresa.

1' nessuna sostituzione dagli spogliatoi, ricomincia Finale-New Bragno.

SECONDO TEMPO

45'+5' ultimo possesso in favore degli ospiti ma sull'angolo la palla va direttamente fuori. Finisce così la prima frazione.

45'+1' imbucata del Finale nell'area avversaria, Belvedere stoppato al momento della conclusione da un intervento provvidenziale di Savarese.

45' saranno solo quattro i minuti di recupero nonostante gli oltre sette di stop per infortunio di Rizzo.

43' capovolgimento di fronte favorevole al Finale, cross dalla sinistra per Renda sul secondo palo, controllo e conclusione stoppata da Binello in uscita bassa. La palla poi va sul fondo ma l'ultimo tocco è dell'attaccante di casa.

42' risponde la squadra valbormidese, sempre dalla destra: crossdi Tubino respinto di testa da Arzarello, palla a Di Martino che calcia di prima intenzione in bocca a Mondino.

41' ancora i giallorossi in attacco, Simigliani pesca la traiettoria giusta per l'inserimento di Caligaris, ottimo l'intervento di Cirio che riesce a evitare anche l'angolo.

39' Renda lanciato verso l'area dei verdi, bravo Puglia ad accompagnarlo verso il fondo.

37' IL PAREGGIO DEL FINALE! Fa tutto da solo Simigliani: l'attaccante venezuelano si porta avanti il pallone verso il limite dell'area e trova l'angolo giusto per battere sul palo lontano Binello.

31' sullo schema da calcio d'angolo la palla arriva fuori area ad Amud, conclusione potente che Mondino respinge appena ma sui piedi di Marini. Si alza però la bandierina dell'assistente.

30' altra triangolazione convincente tra Di Martino e Jovanov, chiude in angolo la difesa casalinga.

29' timido tentativo del Finale di insistere nell'area avversaria con Belvedere, Puglia da terra riesce a liberare.

25' fallo su Jovanov di Scalia, il capitano finalese è il primo ammonito dell'incontro.

22' New Bragno sugli scudi in questi minuti, stavolta la conclusione dalla lunga distanza la prova Amud ma a lato.

20' punizione dai trenta metri circa di Di Martino che cerca direttamente la porta, stavolta Mondino blocca.

17' NEW BRAGNO IN VANTAGGIO! Triangolazione micidiale sulla destra che porta Di Martino alla conclusione diagonale vincente.

13' si riprende a giocare solo ora. Si andrà verso un consistente recupero.

11' Adami costretto dalla regola del giovane al doppio cambio: in porta va Binello, al posto di Osman entra invece Savarese.

5' secondo corner consecutivo per i padroni di casa, Rizzo in uscita accusa qualche problema restando a terra.

4' proiezione offensiva direttamente dalla difesa per capitan Scalia, chiuso dall'intervento di un difensore valligiano. Primo angolo del match che va ai giallorossi

1' subito aggressiva la squadra di mister Adami con Simigliani che sbaglia, Di Martino non ci pensa due volte e dal limite calcia, respinge Mondino.

1' rete sistemata, squadre schierate con le classiche divise. Si parte.

C'è qualche problema alla rete difesa dal portiere del Bragno, si comincerà con un goccio di ritardo.

PRIMO TEMPO

Queste quindi le scelte dei due tecnici:

FINALE: Mondino; Zeggio, V. Brollo, Scalia, Arzarello, Caligaris, Pastorino, Dagnino, Simigliani, Belvedere, Renda.

A disposizione: Farrauto; Nazarenko, Costantino, Ottina, Chiarlone, Cafarotti, G. Brollo, Trevisano, Stagnaro.

Allenatore: I. Monti

NEW BRAGNO: Rizzo; Tubino, Osman, Cirio, Puglia, Amud, Negro, Risso, Jovanov, Di Martino, Marini.

A disposizione: Binello; Capici, Di Noto, Bovio, Cherkez, Pizzolato, Gamba, Bignoni, Savarese.

Allenatore: S. Adami

Arbitro: Giorgio Carida di Genova

Assistenti: Alessandro Cocco di Genova e Nicolo' Filippi di Savona

Lo scorso anno vissero stagioni quasi diametralmente opposte, con la grande delusione della retrocessione da un lato e la soddisfazione di aver giocato forse la miglior stagione della storia societaria dall'altra.

Quest'oggi tra Finale e New Bragno, tra le mura del "Felice Borel" sarà così innanzitutto sfida a caccia di punti tranquillità per assestarsi lontano dalla zona play-out. E poi chissà, in una classifica davvero corta dove i play-off distano "solo" quattro punti per i giallorossoblu e sei per i valbormidesi.