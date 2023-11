Calciomercato. Elia Zunino diventa uomo mercato, la punta non giocherà più per la Cairese

E' terminata precisamente venerdì sera l'esperienza con la maglia della Cairese di Elia Zunino.

Anche l'attaccante, dopo Davide Sancinito, ha infatti risolto il proprio rapporto con i gialloblu, reduci dal successo di ieri pomeriggio contro il Busalla.

L'assenza dai convocati proprio per la gara conto i genovesi ha certificato il divorzio tra le parti: ovviamente l'attaccante ex Pietra non ha nascosto la propria delusione, ma al contempo è pronto per una nuova avventura all'interno del panorama dilettantistico regionale.

Alcuni contatti sembrano essere già stati imbastiti da alcuni club, seppur la situazione appaia al momento ancora del tutto fluida.