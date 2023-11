Calcio. Amedeo Di Latte riparte dalla Romania, è il nuovo vice allenatore del Chindia

C'era anche Amedeo Di Latte, domenica scorsa, a vedere Ceriale - Pontelungo.

Davide Brignoli è infatti il cognato dell'ex tecnico dell'Alassio FC, ora vice di Diego Longo.

"La valigia è pronta", non si è sbottonato di più Di Latte al "Merlo", ma ieri in giornata si è capito il motivo. Ormai era imminente l'annuncio da parte del Chindia dell'arrivo in panchina dei due tecnici italiani.

Dopo le tre esperienze in Albania con Kukesi, Flamurtari e Teuta ecco quindi lo sbarco in Romania nel club che rappresenta in Seconda Divisione la città di Targoviste, fondata nel 2010 dall'ex difensore del Barcellona, Gheorge Popescu.

Attualmente il Chindia è decimo in classifica, con 17 punti raccolti in 13 partite.

La conferenza stampa di presentazione è fissata alle ore 14:00 locali.