Calcio, Eccellenza. Domenica super con Baiardo Rivasamba e Campomorone - Cairese. Il Pietra in campo a Busalla

Appuntamento numero dodici con un campionato di Eccellenza ancora di difficile lettura.

Dopo lo strappo iniziale di Baiardo e Rivasamba (oggi l'una di fronte all'altra) la graduatoria si è ricompattata, permettendo così anche a Cairese e Imperia (oggi in campo ad Andora contro la Sammargheritese) di recuperare parte del terreno perso.

Per i gialloblu uno scontro diretto ricco di pepe con il Campomorone degli ex Alessi, Moraglio, Bablyuk e Fabbri, mentre il Pietra Ligure si arrampicherà fino a Busalla per provare a togliere il numero zero dalla casella delle vittorie lontano del "Devincenzi".

Il programma: