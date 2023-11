Calcio. L'Albenga vuole continuare a sognare. La webcronaca del match con il Gozzano (LIVE)

ALBENGA - GOZZANO 1-1 (6' Likaxhiu - 31' Pereira rig)

48' gol annullato a Venneri! Pennella Masetti il cross, il capitano insacca ma il secondo assistente alza la bandierina. Ci sono molti dubbi, azione da rivedere

46' Albenga a pochi centrimetri dal vantaggio. Bella girata di Barranco respinta da Vagge, Masetti non arriva allì'appuntamento con il tap in per un soffio!

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' questa serie infinita di cambi è a dir poco sfiancante. La LND inserisca gli slot come nei professionisti per evitare che i secondi tempi siano troppo spezzettati. Comunque: nel Gozzano esce Pereira per Piraccini

41' Edoardo - Ferrari per Infantino, proseguono i cambi del Gozzano

37' ammonito Gemelli

36' Barranco a terra spinto in area, il difensore del Gozzano è andato dritto sull'attaccante argentino. Fossati è furioso per la mancata concessione del rigore

34' c'è tanta imprecisione su entrambi i fronti negli ultimi 25 metri, partita scesa di tono dopo un primo tempo incoraggiante

33' ancora una sostituzione, out Capellupo, in campo Gemelli

27' Montalbano per Lettieri, cambio per Schettino

24 'fase di gioco molto convulsa con Venneri a terra. L'Albenga riesce comunque a impostare un'azione in riparteza con Barranco ed Esposito, l'assist per Likaxhiu è però impreciso

21' ammonito Capellupo

18' azione avvolgente dell'Albenga fino al cuore dell'area, conclusione però ribattuta. Latitano le occasioni da gol

10' infortunio per Paglia, entra Castiglione. Minuti anche per Anselmo al posto di Nesci

6' L'Albenga prova a guadagnare campo rispetto ai primi 45 minuti, nessuna occasione da rete però in questo avvio di secondo tempo

1' via alla ripresa!

SECONDO TEMPO

45' Termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1

39' Jebbar a pochi centimetri dal vantaggio! Conclusione al volo da pochi passi che rotola sul fondo. L'esterno di Fossati poteva fare molto meglio

36' ammonito anche Nesci

31' IL PAREGGIO DEL GOZZANO! RIGORE TRASFORMATO DA PEREIRA DOPO IL FALLO IN AREA DI BOLOCA. PENALTY GIUSTO DOPO UN BRUTTO ERRORE IN FASE DI COSTRUZIONE DEGLI INGAUNI

27' Esposito si ritrova il pallone sulla corsa quasi d'improvviso, mancino di collo esterno dal limite distante dalle coordinate della porta di Vagge

25' dal gol l'Albenga ha serrato i ranghi lasciando il possesso ai rossoblu. I bianconeri accettano il giro pallo del Gozzano, cercamdo di rubare palla e ripartire

23' primo giallo del match, ammonito Paglia. Protesta Fossati

18' Fossati esplicito: "E' il momento di soffrire!", il Gozzano del resto è squadra che sa giocare e imporre il proprio ritmo alla partita

16' sfonda Bianchi a sinistra, sbagliando però la scelta. Palal alta sopra la traversa di Facchetti

13' prima azione del Gozzano dopo il vantaggio ingauno, subito palla in verticale per Pereira, Facchetti è come al solito perfetto nello scegliere i tempi dell'uscita bassa

6' ALBENGA SUBITO IN VANTAGGIO! BOTTA DA FUORI DI LIKAXHIU SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO, VAGGE NON PUO' NULLA!

4' gioco interrotto qualche minuto, subito un infortunio per Dalmasso, fortunatamente il giocatore del Gozzano si rimette in piedi

3' anche al Riva è stato letto il messaggio a favore della battaglia contro la violenza sulle donne, nel ricordo di Giulia Cecchettin.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Boloca, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Paglia, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco.

A disposizione: Romano, Colantonio, Castiglione, Mariani, Bonanni, Di Stefano, Policano, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati

GOZZANO: Vagge, Di Giovanni, Cento, Pennati, Pereira, Capellupo, R. Ferrari, Biacnhim Infantino, Dalmasso, Lettieri.

A disposizione: Del Duca, Santi, Gemelli, Piraccini, Kolpackov, Di Paola, Marcaletti, E. Ferrari, Montalbano.

Allenatore: Schettino

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Assistenti: Quartararo di Firenze e Pellegrini di Prato