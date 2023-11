Calcio, Serie D. Prima da capolista per l'Albenga, al Riva c'è il Gozzano. Vado solo per i tre punti contro la Lavagnese

Con la vittoria del Bra a Borgosesia si è aperta ieri pomeriggio la giornata numero 15 del girone A di Serie D. Ai granata non è bastata la rete dell'ex Legino Nicolò Tobia, battuti dalla doppietta messa a segno da Marchisone.

Nove quindi le partite che occuperanno il programma pomeridiano, il primo che vedrà l'Albenga scendere in campo da capoclassifica, seppur insieme a Chisola e Alcione.

La squadra di Fossati sfiderà alle 14:30, al Riva, il Gozzano allenato da Massimiliano Schettino, una squadra capace di mettere in campo buon equilibrio e, come visto anche a Vado, capace di proporre anche efficaci trame di gioco lontano dalle mura amiche.

I rossoblu di Cottafava riceveranno invece la Lavagnese, con l'obbligo di portare a casa i tre punti per non vedere la zona playoff scivolare via già a fine novembre: anche i bianconeri non possono però rallentare il passo vista la vicinanza della zona più calda della graduatoria.

Proprio la Lavagnese è stata l'ultima squadra battuta dalla Sanremese otto turni fa. I matuziani oggi saranno ospiti dell'Alba.

Il programma: