Giudice Sportivo, Eccellenza: quattro turni per Lerini, altri sette giocatori stoppati per una giornata

una giornata ai box anche per Zanoli del Campomorone

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

SERRA RICCO 1971

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori in campo avverso che, al 43' del 2o t., in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore a sfavore, colpivano un AA con dell'acqua, raggiungendolo all'altezza dei polpacci (infrazione segnalata da parte di un AA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

BUTTU PIETRO (IMPERIA CALCIO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

Dalla panchina, si alzava in piedi urlando ad un AA in modo irriguardoso, un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GATTO PIERLUIGI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

FABBRI ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MARTINI LUCA (BUSALLA CALCIO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SAKHI AMINE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TOSI EMANUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MASSONE ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

DEL CORSO LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)