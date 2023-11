Giudice Sportivo, Promozione: sono 13 i giocatori fermati per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori i quali, per tutta la durata della gara, continuavano a insultare la terna arbitrale in modo aggressivo e minaccioso e, a fine gara si avvicinavano al tunnel degli spogliatoi, per minacciare il ddg, tirando dei pugni sulla ringhiera.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 1/2024

FAVORITO GIOVANNI (PRA F.C.)

Inibizione fino al 30 gennaio 2024 - Rivolgeva alla terna espressioni gravemente irriguardose e lesive del prestigio arbitrale (art. 36 novellato CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 1/2024

MANAGO EMILIO (CAMPOROSSO)

Si rivolgeva al ddg più volte, usando un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2023

BRIGANDI GIAN MARIA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ABBALDO ROBERTO (CARCARESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2024

PARISE FABRIZIO (SESTRESE BOR. 1919)

Al momento di rientrare negli spogliatoi, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

Espulso per doppia ammonizione, si rifiutava, dapprima, di uscire dal tdg, quindi rivolgeva un'espressione minacciosa al ddg, dicendogli chelo avrebbe aspettato fuori (art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

UNGARO LUCA (SESTRESE BOR. 1919)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN CIPRIANO)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

SAVIOZZI FRANCESCO (CARCARESE)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CANCIANI GABRIELE (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)

CARUSO SAMUELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

TRAVERSO ANDREA (SAN CIPRIANO)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GIBILARO FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAZZANTINI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MESSINA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE CILLIS FABRIZIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

RIZZARI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

FAVARA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)

FRECCERO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA) ù

MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SISINNI EMANUELE (SAN DESIDERIO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

ZANETTI LEONARDO (SESTRESE BOR. 1919)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

ROVERI NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

XHAMO ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PIOTTO VALENTINO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SACCO RONNY (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SBARRA NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANDREOLI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

ROLLANDI ALESSIO (LEVANTO CALCIO)

RICCIARDULLI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GAMBA BARTOLOMEO (NEW BRAGNO CALCIO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CACCIATORE MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)