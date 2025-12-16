 / Calcio

Calcio | 16 dicembre 2025, 12:25

Calcio, Finale. Cambio pelle per Bazzano contro la Sestrese: "Io mediano? Dove c'è bisogno gioco. Gli ultimi risultati ci danno fiducia" (VIDEO)

Prova di sostanza in un ruolo non propriamente suo per l'ex Quiliano&Valleggia

Calcio, Finale. Cambio pelle per Bazzano contro la Sestrese: &quot;Io mediano? Dove c'è bisogno gioco. Gli ultimi risultati ci danno fiducia&quot; (VIDEO)

Carattere e personalità non sono mancate nemmeno contro la Sestrese per il Finale che, dopo il pareggio 2-2 contro il Savona, ha bloccato anche i verdestellati sul medesimo risultato. Un punteggio costruito anche grazie a una prova di sostanza, seppur in un ruolo per lui inedito, di Filippo Bazzano.

L'ex Quiliano&Valleggia è stato tra le pedine spostate da mister Alessi per sopperire a qualche assenza di troppo, in particolare nel pacchetto arretrato, mostrandolo in versione mediano. Una scelta che ha ripagato il tecnico, con il classe 2001 tra i più positivi e autore di una prova di sacrificio. 

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium