Calcio, Pietra Ligure. Filadelli si gode la vittoria nel derby: "Sento chiacchiere da bar, il lavoro di Moraglia e del suo staff è sensazionale" (VIDEO)

Il derby tra Pietra Ligure e Loano ha sempre un sapore particolare, ancora di più per Luca Filadelli che tra le mura dell'Ellena è calcisticamente cresciuto.

E nel godersi le vittorie a pieno sta l'invito del direttore generale biancoceleste, senza necessariamente spaccare il capello sulle prestazioni dell'undici guidato da mister Moraglia.

Proprio per il tecnico e il suo staff, Filadelli ha riservato parole di grande encomio, in modo particolare per la gestione dell'intera rosa a sua disposizione.