 / Calcio

Calcio | 15 dicembre 2025, 17:21

Calcio, Pietra Ligure. Filadelli si gode la vittoria nel derby: "Sento chiacchiere da bar, il lavoro di Moraglia e del suo staff è sensazionale" (VIDEO)

Calcio, Pietra Ligure. Filadelli si gode la vittoria nel derby: &quot;Sento chiacchiere da bar, il lavoro di Moraglia e del suo staff è sensazionale&quot; (VIDEO)

Il derby tra Pietra Ligure e Loano ha sempre un sapore particolare, ancora di più per Luca Filadelli che tra le mura dell'Ellena è calcisticamente cresciuto.

E nel godersi le vittorie a pieno sta l'invito del direttore generale biancoceleste, senza necessariamente spaccare il capello sulle prestazioni dell'undici guidato da mister Moraglia.

Proprio per il tecnico e il suo staff, Filadelli ha riservato parole di grande encomio, in modo particolare per la gestione dell'intera rosa a sua disposizione.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium