16 dicembre 2025

Calciomercato. Il Giusvalla si rinforza ancora con Greppi e Cavalieri

Il Giusvalla FC annuncia con grande entusiasmo l'acquisizione del centrocampista/attaccante Luca Greppi, classe 2003, proveniente dalla Nolese.

Nelle ultime tre stagioni con la maglia della Nolese, Greppi ha dimostrato versatilità, giocando in tutti i ruoli del centrocampo e in attacco, e ha messo a segno un buon numero di reti.

Il tecnico Roberto Ferrero, che conosce Luca da sempre, esprime la sua soddisfazione: "Luca è un giocatore che apprezzo per le sue grandi qualità tecniche e umane, sempre al servizio della squadra."

Dal Quiliano&Valleggia arriva in giallo-celeste anche Fabio Cavalleri, esperto laterale molto motivato che darà il suo contributo per una svolta al finora deficitario (in termini di risultati) campionato del Giusvalla FC.

Prosegue il mister: "Con questi acquisti completiamo la nostra campagna di rafforzamento, ora tocca a noi lavorare coesi e con impegno per raggiungere i risultati attesi!"

Il Giusvalla FC dà il benvenuto a Luca Greppi e Fabio Cavalleri e augura loro il massimo successo in questa nuova avventura!

Redazione

