Calcio. Il Legino sente aria di playoff e supera 4-2 il Pontelungo, granata ancora in emergenza difensiva

Sconfitta esterna per il Pontelungo, battuto 4-2 sul campo del Legino al termine di una gara ricca di episodi e ribaltamenti di fronte.

I padroni di casa sbloccano il risultato con un contropiede sulla destra finalizzato da Nicolò Tobia, che appena entrato in area calcia sul secondo palo per l’1-0. Il raddoppio arriva su calcio di punizione dalla trequarti sinistra: la palla attraversa l’area senza deviazioni e Damonte insacca di testa per il 2-0.

Il Pontelungo reagisce e accorcia ad inizio secondo tempo con Andrea Guardone, che realizza il 2-1 direttamente su calcio di punizione grazie a una leggera deviazione che inganna il portiere. Poco dopo arriva anche il 2-2, firmato da Delfino, protagonista di una splendida azione personale sulla destra conclusa con un tiro dalla linea di fondo che si infila tra palo e portiere.

La svolta arriva con un calcio di rigore assegnato al Legino tra le proteste del Pontelungo: dal dischetto Nicolò Tobia. è ancora decisivo e firma il 3-2. A tempo scaduto arriva anche il 4-2 definitivo, con Piacentini che trova la rete con un tiro da fuori area sul secondo palo.
 

