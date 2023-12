Calcio. Promozione: in una domenica all'insegna dei testacoda spicca Sestrese-Carcarese, tutto il programma della 13^ giornata

Sarà una giornata senza veri e propri scontri diretti, ma non per questo meno interessante, quella che si apprestano a vivere le squadre del girone A di Promozione.

A tre gare dalla sosta natalizia, dalla testa alle zone basse della classifica la battaglia inizia a farsi sempre più intensa e anche chi, al momento, è costretto ad inseguire cercherà di trovare quello slancio positivo da portarsi dietro in vista della seconda metà di stagione.

Ci proveranno quindi Quiliano & Valleggia e Campese a mettere i bastoni tra le ruote a due big come San Francesco e Celle Varazze, mentre la Sestrese seconda della classe testerà le proprie ambizioni di primato contro una Carcarese che, dopo aver confermato Ponte in panchina, va alla ricerca di un risultato di prestigio per provare a dare una svolta alla propria stagione fin qui piuttosto travagliata.

Praese-Pontelungo è sfida da tripla, per il Legino di Tobia, pronto a difendere la top five dopo un ottimo inizio di campionato, c'è l'ostacolo Camporosso, mentre Ceriale-Bragno assume notevole importanza negli equilibri di centro classifica tra zona playoff e playout.

Dopo il punto della situazione a bocce ferme di inizio settimana, il Finale, che attende al "Borel" la visita del Pra, punta ad invertire il trend negativo dell'ultimo periodo, a completare il programma San Cipriano-Ventimiglia.

Il programma: