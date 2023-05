Il comunicato:

La squadra giallorossa si prepara per la nuova stagione, dopo aver presentato i nuovi mister e ha di fatto confermato Omar Pansera attaccante classe 90 autentica bandiera della squadra ed ha reso noto il primo colpo di mercato in entrata, si tratta del portiere Mirco Fradella proveniente dalla Letimbro, ma anche ex Celle ed Albisola (Promozione), Speranza e Q&V ( prima categoria).

La società da' il benvenuto a Mirco ed è felicissima della riconferma di Omar