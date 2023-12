Calcio, Eccellenza. Pietra Ligure formato trasferta grazie a Giacomo Gasco: "Vittoria importante che ci dà fiducia"

Il Pietra Ligure torna dalla trasferta sul campo della Voltrese con una pesante vittoria che potrebbe valere doppio a fine stagione in chiave salvezza.

I pietresi giocano una buona gara, inanellando la seconda vittoria consecutiva in trasferta e il quarto successo nelle ultime quattro partite disputate salendo a quota 19 punti in classifica.

A decidere il match in terra genovese è stato Giacomo Gasco: "Sicuramente una vittoria importante che dà fiducia al gruppo e ci porta ad affrontare il Rivasamba con la testa più liberi - il commento del calciatore biancoceleste - Grande prestazione da parte di tutti, abbiamo lottato fino alla fine senza concedere quasi niente all'avversario. È stata una vittoria importante anche a livello di classifica perché ci ha permesso di allontanarci dalla zona play out".

"Per quanto riguarda il gol sono molto contento - aggiunge Gasco - un gol che dedico a mia nonna che è mancata esattamente 3 anni fa, lei mi seguiva sempre. La sfida con il Rivasamba? Domenica ci aspetta una partita sicuramente difficile contro una squadra forte e che fino adesso ha fatto grandi cose, come detto prima noi arriviamo con fiducia visto che nelle ultime 4 partita abbiamo collezionato 3 vittorie. Un fattore positivo è che giocheremo in casa e che sappiamo quanto possiamo essere tosti: speriamo di riuscire a portare a casa qualche punto per poi andare in vacanza ancora più sicuri dei nostri mezzi per affrontare un gran girone di ritorno".

In conclusione, parole al miele per l'ambiente pietrese: "Sono felice di essere qui e di aver trovato una squadra forte e affiatata come il Pietra Ligure che mi ha accolto nei migliori dei modi facendomi sentire subito a casa e ritrovando vecchie conoscenze con il quale avevo già condiviso esperienze - ha sottolineato infine il calcio classe 2001 - Per il nuovo anno mi auguro di raggiungere gli obbiettivi prestabiliti a inizio stagione, sia a livello individuale sia collettivo".