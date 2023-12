Calcio. Il Pietra gioca e diverte, la capolista Rivasamba cade 3-2

PIETRA LIGURE - RIVASAMBA 3-2 (28' Gi. Insolito, 47' Sancinito - 45' e 55' Cusato)

47' Gabriele Insolito calcia via il pallone, giallo inevitabile anche per lui

47' giallo per Linale

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Mehmetaj per Dominici, applausi per il pivot biancoceleste

39' la traversa ferma ancora il Rivasamba, una costante la sofferenza del Pietra sui cross orange

37' ecco il cambio, c'è Franco per Gianmarco Insolito

33' problemi alla caviglia per Gianmarco Insolito, ghiaccio spray e rientro in campo per l'attaccante. Cocco si cautela, cambio in vista

32' Rovido trova spazio a destra, conclusione angolata ma devole, Vernice c'è

30' entra a sinistra il Rivasamba, bravo Ayalas a chiudere tra palo e linea di porta

28' nuovo esordio per Varaldo, Cocco richiama Guaraglia

24' secondo giallo per Schiappacasse, espulso il tecnico ospite

22' punizione dal limite per il Rivasamba, si accovaccia Vernice

16' ammonito Sancinito

14' due cambi per Cocco. Esordio per Gabriele Insolito, esce Anich, Ayalas subentra ad Andreetto

13' Rovido ancora sul primo palo, ancora attento Vernice

12' cambio Ruffino - Porro nel Rivasamba

10' LA RIAPRE SUBITO IL RIVASAMBA! 3-2! ANCORA CUSATO! GIORNATA DI DOPPIETTE!

8' ANCORA INSOLITO! 3-1 PIETRA! GOL IN FORTISSIMA COABITAZIONE CON ODASSO, BRAVISSIMO A RECUPERARE PALLA IN PRESSIONE ALTA E A SERVIRE PERFETTAMENTE L'ATTACCANTE BIANCOCELESTE. GRAN PIETRA

5' ammonito Baldassarre, trattenuta a Gianmarco Insolito

3' baricentro subito alto per il Rivasamba

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo, si rientra sul 2-1 per il Pietra

47' LA COMETA DI SANCINITO! SUBITO BIANCOCELESTI DI NUOVO AVANTI! CAVAGNARO PUO' SOLO AMMIRARE LA PALLA MORIRE NUOVAMENTE ALL'INCROCIO. DUE GOL STREPITOSI PER I RAGAZZI DI COCCO

46' una delle poche pecche di questo primo tempo del Pietra è stata la difficoltà nel gestire i cross sul palo lungo e i cambi campo del Rivasamba. La capolista non è comunque lassù per caso

45' IL PAREGGIO DEL RIVASAMBA! GRAN CROSS DI LATIN DA SINISTRA, IRROMPE IN CORSA CUSATO CHE BATTE DI TESTA VERNICE! 1-1

43' ammonito mister Schiappacasse, Mazzoni estrae il giallo

38' Rovido secco sul primo palo, Vernice c'è

34' ammonito Ruffino

32' Rovido converge da sinistra e calca di destro, Vernice lo aspetta sul secondo palo

28' ECCOLO QUA! GIANMARCO INSOLITO! UNA PERLA IMPARABILE PER CAVAGNARO. UN MIX DI POTENZA E PRECISIONE CON DESTINAZIONE INCROCIO DEI PALI, ESPLODE IL DEVINCENZI

25' Anich perde una palla sanguinosa, la difesa ci mette una pezza permettendo al resto della squadra di recuperare. Gara aperta a qualsiasi risultato, il gol può arrivare da un momento all'altro su entrambi i fronti

22' quando il Pietra innesca il proprio tasso tecnico arrivano le occasioni migliori: Sancinito va per Rovere, contrasto vinto e assist per Gianmarco Insolito, Cavagnaro si esalta e blocca in due tempi

20' due occasioni per i centrali del Rivasamba: prima Bacigalupo gira di testa di poco a lato, poco dopo Queirolo devia pochi centimetri oltre il palo dopo il "ponte" di un proprio compagno

13' trattenuto Dominici, l'attaccante protesta e viene ammonito da Mazzoni

9' trema la traversa del Pietra, piattone di Oliveri che si stampa sulal trasversale di Vernice!

4' avvio divertente al "Devincenzi" le due squadre non si stanno risparmiando. Prima occasione Pietra con Insolito, servito da un gran break di Odasso, tiro a botta sicura respinto dalla difesa arancione

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Insolito, Dominici, Rovere, Anich, Sancinito, Guaraglia, Odasso, Gasco.

A disposizione: Duberti, Lufi, Ayalas, Varaldo, Puddu, Mehmetaj, Pescio, Franco, Insolito.

Allenatore: Cocco

RIVASAMBA: Cavagnaro, Baldassarre, Latin, Linale, Queirolo, Bacigalupo, Ruffino, Cusato, Oliveri, Cirrincione, Rovido.

A disposizione: Assalino, Porro, Bartolozzi, Sani, Lauro, Bonaventura, Del Corso, Bondi, Ferretti.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari

Assistenti: Bordone di Chiavari e Di Benedetto di Novi Ligure