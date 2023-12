IL PAGELLONE. Pietra Ligure, tutto verte attorno al 17 dicembre

PIETRA LIGURE: VOTO 7.

Dopo la battaglia di Calatafimi o la fuga di Napoleone dall'Elba, Aldo Cazzullo potrebbe chiedere i diritti al Pietra Ligure per dedicare ai biancocelesti una puntata di "Una giornata particolare".

Il fortunato format di La 7, curato dal giornalista piemontese, ripercorre infatti i passaggi chiave della storia, contestualizzando le cause e gli effetti attorno alle principali date cardine dei secoli scorsi.

Quella per il Pietra non può che essere il 17 di dicembre, sotto molteplici aspetti.

Sul campo la squadra di mister Cocco ha a dir poco impressionato per ritmo e qualità di fronte al Rivasamba: un 3-2 divertente, figlio di una formazione estremamente offensiva, ma che con intelligenza, convinzione e tanta gamba ha saputo porre il freno all'ex capolista.

Una prova figlia anche delle scelte in sede di mercato, come testimonia l'arrivo in corso d'opera (su una base già pronta per la categoria) di due top come Anich e Sancinito, puntando in maniera quasi sfacciata sul potenziale tecnico dei propri interpreti.

Una strada che intriga soprattutto in vista del girone di ritorno, grazie anche ai 22 punti (ottimi per una neopromossa) già posti in cascina.

Una seconda parte di campionato che però bisognerà capire come sarà influenzata dalle 24 ore seguenti al successo sui calafati: a sorpresa la posizione di Matteo Cocco è apparsa in bilico, prima della conferma arrivata il martedì seguente.

Quali nuovi equilibri si innescheranno da oggi a giugno tra società, dirigenza, squadra e allenatore è difficile dirlo, ma testa e spirito dovranno necessariamente essere focalizzati su un rettangolo verde che, a sensazione, potrebbe regalare un bottino di punti ancora più pingue rispetto alle prime 15 partite.