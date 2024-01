Il lavoro quotidiano non rappresenta di per sè un segreto all'interno del mondo sportivo, anzi è la base per alzare mano a mano il livello delle proprie prestazioni.

Così ha fatto il Pontelungo negli ultimi anni, grazie anche al contributo di Emanuele Gallione, collaboratore preziosissimo di mister Fabio Zanardini.

La sosta è ormai arrivata a conclusione e c'è stato poco tempo per "rabboccare" il serbatoio delle energie dopo il bel successo di fine anno contro il Legino.