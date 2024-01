Giudice Sportivo, Promozione. Il Bragno perde Pizzolato per quattro giornate, un turno per Romeo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 1/2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BLANDI DENNY (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)





GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

PSM RAPALLO

Per omessa vigilanza sulla chiusura del cancello che, dalla tribuna, conduce al tunnel degli spogliatoi, cosa che ha provocato l'ingresso in zona riservata di persone non autorizzate, peraltro non riconosciute dal ddg

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2024

CARRARESI NICOLA (INTERCOMUNALE BEVERINO)





AMMONIZIONE (II INFR)

MAESTRINI TOMMASO (SAMPIERDARENESE)





AMMONIZIONE (I INFR)

MONTANI STEFANO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MEDICI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2024

TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)





ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)





AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO ALBERTO (CAMPESE F.B.C.)

BIOLZI ANDREA (FINALE)

PAGLIA CLAUDIO (PSM RAPALLO)

TORRE ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PIZZOLATO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

Essendo stato sostituito, veniva invitato da un AA ad indossare la casacca sociale e gli rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS -infrazione segnalata da parte di un AA)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GACCIOLI NICOLO (CAPERANESE 2015)

PISACANE MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

FRECCERO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)





AMMONIZIONE (VIII INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CANERI LUCA (CADIMARE CALCIO)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

FALL MAMADOU (CAMPESE F.B.C.)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GIGUET MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORETTI TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BIGNOLI PIETRO (NEW BRAGNO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

FAVARA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

SECONDELLI RICCARDO (SAMPIERDARENESE)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

SISINNI EMANUELE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

MORETTI FABIO (CARCARESE)

CUKA LEONIDI (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

SCALIA LORENZO (FINALE)

PANNONE ANTONIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

BEVEGNI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)

PEIROTTI MICHELE (SAN CIPRIANO)

RUSSO LUCA (SAN CIPRIANO)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

CAVALLONE GIACOMO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

LERTOLA SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

LINALE DAVIDE (CAPERANESE 2015)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAVALLONE PIETRO (FINALE)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

APRILE MATTEO (PRAESE 1945)

PANAIT ROBERTO STEFANO (PRAESE 1945)

OUCIF SOFIANE (RAPALLO R.1914 RIVAR.)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018