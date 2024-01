Calcio, Serie D. Sabato da anticipi. Il Vado cerca il guizzo playoff, Albenga nella tana della capolista

Il Vado dovrà mantenere fede al pronostico contro il Chieri per tentare di fare finalmente capolino all'interno della zona playoff. Per mister Cottafava il ventaglio delle scelte torna finalmente a farsi ampio, con i rientri di Opoku e Donaggio; solo su Mikhaylovkyi potrebbe esserci qualche prudenza in più.

L'Albenga invece avrà sulla carta la partita più difficile dell'intera stagione, ospite di un Alcione che, al netto delle possibile penalizzazioni in classifica, sta mantenendo ritmi insostenibili per qualsiasi rivale. Un test complicato per la squadra di Aiello, in attesa del rientro al Riva, mercoledì prossimo, per affrontare l'Asti.