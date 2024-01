Calciomercato. Un portiere per il derby: il Bragno ha tesserato Mario Imbesi

"Mario ci darà una mano nelle prossime partite vista la nostra emergenza a livello di estremi difensori dopo l'espulsione di Rizzo e l'indisponibilità di Binello. Vediamo come si troverà con noi, ma ci farebbe davvero piacere che questo connubio possa proseguire anche nei prossimi mesi. Parliamo comunque di un professionista: lo abbiamo trovato pronto e soprattutto in gran forma. Un grazie va anche a Daniele Richero, in campo domenica scorsa, per la sua disponibilità e la sua capacità di farsi trovare sempre pronto".