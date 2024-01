Outdoor. Isola Gallinara, il 26 gennaio calano i veli sul progetto "Liguria Tourism" per la valorizzazione dell'area

Partito lo scorso 30 ottobre, grazie al finanziamento dalla Direzione Generale Reform della Commissione Europea, mira a definire un modello di valorizzazione dell’area dell’isola in chiave di turismo sostenibile, conciliando le esigenze di tutela e di sviluppo. Il tutto incentrando l'attenzione alle attività outdoor nelle aree costiere e marine attorno alla Gallinara, riassumibile, quest'ultimo, dall'idea di "piscina marina", uno spazio acqueo tra la costa e l'isola delimitato in alcuni periodi dell’anno da boe per lo svolgimento in piena sicurezza di attività sportive quali il nuoto in acque libere, canoa,il kitesurf e molto altro.