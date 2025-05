Loano ospita il Triathlon Sprint Silver, 1.200 partecipanti da Italia ed estero

Sono 1.200 gli atleti (provenienti da tutta Italia e anche dall'estero) che prenderanno parte allaterza edizione del Triathlon Sprint Silver Loano, la manifestazione organizzata dall'Asd Doria Nuoto Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e di Marina di Loano e in programma il 17 e 18 maggio.

Il triathlon è uno sport multidisciplinare di resistenza nel quale l'atleta copre nell'ordine una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa, senza interruzione. Il triathlon è divertimento, salute, sfida con sé stessi, impresa, armonia con la natura. E' uno sport giovane, nuovo, che accomuna insieme le tre discipline più popolari e praticate in un'unica prova. I concorrenti, infatti, devono passare senza interruzioni da una frazione di gara all'altra, dimostrando ottime capacità condizionali quali forza e resistenza, ma anche buone capacità coordinative, dovendo esprimere durante il loro sforzo gestualità sportive completamente differenti tra loro, quali il nuotare, il pedalare ed il correre.



Il triathlon “classico”, quello cosiddetto olimpico le cui distanze sono nei programmi delle Olimpiadi, si disputa sui 1.500 metri a nuoto, sui 40 chilometri in bicicletta e infine sui 10 chilometri di corsa. Dall'edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputerà anche la staffetta mista 2+2 denominata Mixed Relay. Ma numerose sono le varianti delle distanze del triathlon, a seconda dell'età e delle caratteristiche tecniche; dal triathlon “per tutti” a quello dell'Impresa. A Loano gli atleti saranno chiamati a percorrere 750 metri a nuoto, poi 19,7 chilometri in bici e infine 5 chilometri di corsa, ma la lunghezza delle frazioni varierà in base alle categorie degli atleti.

Il 18 maggio gareggeranno gli atleti più giovani: i mini cuccioli, i cuccioli, gli esordienti, i ragazzi, gli Youth A e Youth B/Junior. Il 19 maggio, invece, si confronteranno gli atleti del paratriathlon e normodotati e si svolgerà il campionato universitario.

La frazione di nuoto del paratriathlon si svolge all'interno dell'area protetta del Marina Beach e prevede un giro unico della lunghezza di 750 metri.

La frazione ciclistica avrà luogo interamente nel cuore di Loano: gli atleti partiranno dalla rotonda antistante il passaggio a livello del lungomare est, nei pressi del Marina Beach, proseguiranno su Lungomare Madonna del Loreto e poi lungo corso Roma fino all'incrocio con via Martiri delle Foibe, poi svolteranno in corso Europa, passeranno in via Damiano Chiesa, viale Libia, Campo Cadorna e si immetteranno nuovamente sul Lungomare Nazario Sauro fino ad arrivare rotonda da cui sono partiti.

La frazione di corsa si svolgerà all'interno della Marina di Loano, con scorci scenografici sulle banchine, a testimoniare l'anima marinara di Loano. Dopo aver lasciato le bici, gli atleti partiranno dalla stessa rotonda nei pressi del Marina Beach, faranno un “giro di boa” all'altezza della palazzina della Capitaneria di Porto e raggiungeranno il mercato del pesce.

Durante lo svolgimento delle gare nelle zone interessate dal passaggio degli atleti saranno possibili alcune modifiche al traffico viario.

Dalle 8 del giorno 15 maggio alle 12 del 19 maggio nel piazzale dove si svolge il Mercato del Pesce su Lungomare Madonna del Loreto, è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli per 4 parcheggi lato mare. Dalle 8 del 16 maggio alle 20 del 18 maggio e comunque sino a terminate esigenze, su Lungomare Madonna del Loreto tra le due rotatorie di fronte al locale Ocean Bay e in tutto il restante piazzale dove si svolge il Mercato del Pesce è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli. Dalle 17 del 16 maggio alle 16 del 18 maggio e comunque sino a fine gara, su tutto Lungomare Madonna del Loreto e Lungomare Nazario Sauro è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli.

Dalle 19 del 17 maggio alle 16 del 18 maggio e comunque sino a fine gara, in Campo Cadorna e in via Damiano Chiesa è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli. Dalle 5 alle 16 del 18 maggio e comunque sino a fine gara, in corso Roma, in viale Martiri delle Foibe lato levante, in corso Europa lato mare dello stesso fino all’intersezione con via Cesarea nonchè in corso Europa dall’intersezione con via Cesarea fino alla intersezione con la via Stella per entrambi i lati (tranne le traverse) è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli.

Inoltre, è istituito il divieto di circolazione dalle 8 fino a fine gara del giorno 17 maggio dal Lungomare Madonna del Loreto all’altezza del passaggio a livello compresa zona dell’Ocean bay fino al Lungomare Nazario Sauro all’intersezione con viale Martiri della Libertà. Divieto di circolazione anche dalle 5 fino a fine gara del giorno 18 maggio in tutto il Lungomare Madonna del Loreto, Lungomare Nazario Sauro, vico Madonnetta, corso Roma, viale Martiri delle Foibe lato levante, corso Europa dalle scuole Valerga fino all’intersezione con via Stella, via Damiano Chiesa, viale Libia e Campo Cadorna. Resta consentito il transito da via Trento Trieste per piazza Mazzini passando da viale Martiri delle Foibe lato ponente mentre i veicoli provenienti da piazza Mazzini verso corso Europa dovranno svoltare verso ponente.

Di seguito il programma delle due giornate.



Sabato 17 maggio

07.30-09.00 ​Consegna buste tecniche circuito giovanile - segreteria aperta tutto il giorno

08.15-08.45 ​Familiarizzazione percorsi bike - run

08.30-09.30 ​Apertura zona cambio Youth A - Youth B - Junior

09.40 ​Partenza Youth B femmine

10.20 ​Partenza Junior femmine

11.00 ​Partenza Youth B maschi

11.40 ​Partenza Junior maschi

12.20 ​Partenza Youth A femmine

12.50 ​Partenza Youth A maschi

13.15 ​Premiazioni gare mattino

14.00 ​Apertura zona cambio giovanissimi

14.45 ​Chiusura zona cambio giovanissimi

15.00 ​Partenza Ragazze

15.45 ​Partenza Ragazzi

16.30 ​Partenza Esordienti femmine

17.00 ​Partenza Esordienti maschi

17.30 ​Partenza Cuccioli e mc femmine

18.00 ​Partenza Cuccioli e mc maschi

18.30 ​Premiazioni gare pomeriggio

Domenica 18 maggio

08.00-12.30 ​Consegna buste tecniche competizioni presso Segreteria gara

08.30-09.30 ​Familiarizzazione percorso Campionato Italiano Paratriathlon - Universitario - Sprint

09.00-09.45 ​Apertura zona cambio Campionato Italiano Paratriathlon

10.00 ​Partenza Campionato Italiano Paratriathlon

10.00-11.15 ​Apertura zona cambio Campionato Italiano Universitario UOMINI

11.15 ​Apertura pasta party

11.30 ​Partenza Campionato Italiano Universitario UOMINI e TRIATHLON SPRINT (1^ Batteria)

11.30-12.15 ​Svuotamento ZC Paratriathlon

12.30 ​Partenza Triathlon Sprint UOMINI (2^ Batteria)

13.00-13.40 ​Apertura zona cambio Campionato Italiano Universitario DONNE

13.45 ​Partenza Campionato Italiano Universitario DONNE

13.50 ​Partenza TRIATHLON SPRINT F

15.30 ​Premiazioni gare

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno prontamente comunicate.