Calcio, Albenga. Nuova manifestazione di interesse per il club, la classifica resta la garanzia

Continuare a muovere la graduatoria, come sta riuscendo a fare l'Albenga nonostante le modifiche apportate gruppo squadra del girone di andata, sta dando l'opportunità al club di poter vagliare con attenzione le strade da poter perccorere nel prossimo futuro.

Ecco perchè nelle vie della Città delle Torri si inizia a volgere già lo sguardo verso la stagione 2024/2025.

Come risaputo, più di un soggetto si è mosso nelle scorse settimane per chiedere informazioni sullo stato di salute societario, con l'obiettivo di poter affiancare o rilevare l'Albenga dall'attuale gruppo dirigente (ancora in stretto silenzio stampa).

Un nuovo contatto con figure legate anche all'imprenditoria ingauna sarebbe avvenuto venerdì scorso, con un primo confronto al momento transitorio.

Si parla di una distanza ancora da limare tra domanda e offerta, in attesa di possibili sviluppi futuri. Sviluppi che, chi vorrebbe subentrare, auspica siano particolarmente celeri per poter pianificare senza affanni il prossimo campionato.

Sul fronte squadra il calendario continua a martellare, con la trasferta in casa dell'RG Ticino in calendario domenica, prima del turno interno infrasettimanale con il Chieri del 31 gennaio.