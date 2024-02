Calcio, Serie D. Accolto il ricorso del Città di Varese, annullato il punto di penalizzazione

Vicenda emolumenti a De Paola, ecco la parola fine. «Il Città di Varese comunica con soddisfazione che il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni dal difensore Avvocato Giuseppe Rosati, in merito al punto di penalizzazione in classifica per il club e ai sei mesi di inibizione a Stefano Amirante, è stato accettato» questo il comunicato stampa serale della società biancorossa.



La nuova classifica

Alcione 54 punti. Chisola 44. Varese 42. Rg Ticino 41. Ligorna, Albenga (-1) 39. Bra 38. Asti 37. Vado 35. Gozzano, Fezzanese 30. Vogherese 29. Derthona, Sanremese 28. Pinerolo 27. Chieri 26. Alba, Lavagnese 24. Pont Donnaz 19. Borgosesia 14.