Calcio, Vado. I complimenti al Q&V da parte del presidente Tarabotto: "Felicitazioni per la promozione a tutta la società e al sindaco Isetta"

L'impegno playoff è ormai alle porte per il presidente Franco Tarabotto, ma il numero uno del Vado ha voluto comunque rivolgere le proprie congratulazioni al Quiliano & Valleggia e all'amministrazione comunale quilianese, dopo la vittoria della Prima Squadra del girone B di Prima Categoria.

"Da presidente - spiega Tarabotto - intendo rivolgere le mie più sentite felicitazioni al Quiliano & Valleggia per il salto in Promozione. Da parte mia, di tutta la dirigenza e dal comparto tecnico del Vado, i complimenti per la vittoria del campionato al team biancorossoviola e all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Isetta".