Calcio, Eccellenza. La ventesima giornata è qui, con Pietra - Serra Riccò e Genova Calcio - Cairese

Il campionato di Eccellenza è arrivato ai due terzi del percorso e il momento per gli scivoloni e i rimpianti non è più concesso.

Ogni punto avrà infatti un peso fondamentale nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi ed è una consapevolezza che tutte le squadre stanno iniziando a percepire.

Tra le poche che possono viaggiare a testa sgombra è il Pietra, ormai salvo, ma pronto a giocarsi fino alla fine le proprie chances playoff. Mister Cocco tra infortuni e squalifiche è chiamato a fare buon viso a cattivo gioco, in attesa del confronto delle 15:00 contro un Serra Riccò bisognoso di punti per evitare il gorgo playout.

Umore opposto per la Cairese: i sette punti dalla vetta non concedono altri passi falsi, a partire dalla gara in casa della Genova Calcio.

La capolista Imperia ospiterà il Campomorone, ma intrigano anche Angelo Baiardo - Arenzano e Rivasamba - Athletic.

Altrettanto importanti, per la zona bassa, Sammargheritese - Forza e Coraggio, Golfo Pro Recco Camogli - Taggia e Busalla - Voltrese.

Il programma: