Atletica Arcobaleno Savona protagonista ad Ancona per i campionati italiani Junior e Promesse Indoor

Appuntamento clou i campionati italiani Junior e Promesse indoor ad Ancona per l'Atletica Arcobaleno Savona, presente con Marco Aurelio Vigliani, Anabel Vitale e Alessia Laura: i primi due in gara sulla distanza dei 60 metri con ostacoli la terza sugli 800.

Personale e 12° posto per Vigliani con il tempo di 8”32 , 24° posto e tempo di 9”26 per Vitale in ripresa dopo un lungo stop causa infortunio e 21° posto con il tempo di 2’21”01 per Laura.

Impegnati a Parma numerosi atleti Arcobaleno, su tutti spiccano i risultati di Lisa Vitiello al debutto sui 400 metri che corre in 1’03” 83 conquistando un bel 3° posto e della compagna di squadra Letizia Leoni in 1’06”34.

Enzo Victorino Peragine a pochi centimetri dal muro dei 6metri (5metri e 96cm) e del suo coach e compagno di squadra Adreas Papanicolau (5metri e 69cm)

Da Santa Margherita Ligure, Laila Hero impegnata nella Portofino Run, si conferma sempre al top centrando il 4° posto assoluto (1° ligure al traguardo) con il tempo di 39 minuti e 49 secondi dietro ad atlete di alto livello.